В мэрии Махачкалы заявили о саботаже при подтоплении улиц во время дождя

Махачкала, 2 декабря. Подтопление махачкалинских улиц во время проливного дождя двухнедельной давности стало результатом саботажа со стороны неизвестных лиц, заявил журналистам врио начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы Шамиль Магомедов. При этом в Минстрое Дагестана считают, что ответственность за работу ливневой канализации в городе несут местные власти.

В середине ноября на Махачкалу обрушились сильные дожди. В период с 15 по 19 ноября в столице республики выпала двухмесячная норма осадков. Тогда ливневые канализации не справились с объемом воды, и отдельные части города оказались подтопленными, в частности одна из самых оживленных магистралей – проспект Петра Первого и выходящая на него улица Бейбулатова.

По словам Шамиля Магомедова, махачкалинская мэрия заблаговременно подготовилась к непогоде. Была расчищена вся инфраструктура, включая решетки приемных камер ливневок.

«Нами был приняты все необходимые меры, в том числе расчищены ливневые канализации, эту работу мы провели. В первые дни, когда дожди пошли, все это нормально работало. Те решетки, которые находились на приемных камерах, частично забивались листвой. Поэтому во время дождя 12 наших бригад по городу занимались устранением таких засоров», – рассказал представитель администрации.

Магомедов констатировал, что инфраструктура благополучно справлялась с непогодой в первые три дня. Более того, власти были готовы и к дальнейшему увеличению объема осадков.

«Проблема возникла на четвертый день, когда выпала месячная норма осадков. Но и к этому мы были готовы. В администрации прошло оперативное совещание, были распределены обязанности, после чего мы выехали в город и мониторили всю его территорию», – заверил спикер.

Однако, как рассказал руководитель профильного управления, сложности возникли на ливневке по улице Бейбулатова, откуда вода хлынула на проспект Петра Первого и ряд других улиц. При этом причиной происшествия стали чьи-то преднамеренные действия, уверен Магомедов.

«Все случилось, когда ливневая канализация по улице Бейбулатова вдруг оказалась забитой. Из данной приемной камеры мы вытащили фрагменты дверей, обломки каких-то кусков фанеры, чуть ли не шпалы. Я не думаю, что такие предметы могли попасть туда случайно. У нас сразу возникла мысль, что это была запланированная акция. Это был саботаж. Когда ты в канализацию запихиваешь какой-то предмет, который стоит поперек, автоматически все на него наматывается, и, конечно, пропускная способность уменьшается. Учитывая, что дожди были очень интенсивные в тот день, конечно, вода пошла наверх», – пояснил глава управления.

Шамиль Магомедов подчеркнул, что построенная на данном участке ливневая канализация полностью справляется с водой при даже очень сильных дождях.

Также он не исключил того, что причиной подтоплений в других частях города стала хаотичная застройка, которая привела к перекрытию объектов водоотведения.

«Раньше были в Махачкале определенные гидротехнические сооружения, которые в процессе многолетней застройки города оказались засыпанными, где-то на них поставили фундамент, их просто закрыли», – сказал Магомедов.

При этом в Минстрое Дагестана также отметили перекрытие многих ливневок незаконно возведенными строениями.

«Кто застроил? По чьему ведению были даны разрешения на строительство домов? Кто испортил канализацию? Кто ее засорил? Были ответственные люди, которые имели полномочия давать разрешения на отвод земли и все остальное», – рассказал журналистам начальник управления коммунального хозяйства ведомства Мавлуд Мусаев.

Он обратил внимание на то, что ответственность за содержание ливневой канализации и другой инфраструктуры лежит на городских властях.

«По закону о местном самоуправлении, вопросы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, то есть услуг жизнеобеспечения населения, отнесены к полномочиям местного самоуправления. Махачкала сама должна прорабатывать вопросы ливневой канализации на своей территории. Ответственность должна быть, и работа должна быть поставлена», – выразил свое мнение Мусаев.

Представитель регионального Минстроя также сообщил, что ведомство ждет от администрации Махачкалы конкретных предложений по разрешению ситуации. С этими инициативами министерство планирует обратиться в федеральный центр для обеспечения их финансирования по линии государственных программ.