Юморист Петросян заинтриговал фанатов фото с очень высоким мужчиной

Москва, 2 декабря. Известный юморист Евгений Петросян после громкого заявления о победе в престижной премии заинтриговал подписчиков фотографией с очень необычным мужчиной. Снимок появился в Instagram-аккаунте артиста.

Впервые Петросян появился на сцене в сентябре 1962 года, он выступает уже 58 лет. За это время юмористу удалось подготовить 1441 выпуск авторских программ. За плодотворную работу Петросяна недавно отметили на одном из светских мероприятий, где прошла церемония награждения выдающихся в разных профессиональных сферах людей.

Артист получил сразу две премии «Книги рекордов России» — «Наибольшее количество выпусков авторских юмористических телепрограмм в России» и «Самая продолжительная карьера артиста юмористического (разговорного) жанра в России».

«Выходили на сцену уникальные люди, добившиеся небывалых результатов в своем деле. Пожелаем им больших успехов в дальнейшем (в чем я не сомневаюсь), а нам желаю, чтобы у нас в стране продолжали замечать таланты, которых в России много-много!» — написал Петросян.

Также юморист поделился с фанатами необычным снимком, на котором он запечатлен с очень высоким мужчиной. Подписчики Евгения Петросяна были заинтригованы.

«Кто этот великан?» — поинтересовался один из подписчиков.

«Я уже рассказывал о вечере награждений двумя премиями: «Книга рекордов России» и «Рекордсмены Instagram». А сейчас неопубликованные снимки в галерее», — пояснил Петросян под фото с самым высоким россиянином.

Юморист также поделился с фанатами видеокадрами с церемонии, на которой победителям вручали дипломы. Подписчики Петросяна порадовались за своего кумира и пожелали ему дальнейших творческих успехов и побед.

«Уважение! Я даже прослезилась! В СССР вы были для меня самым лучшим артистом, ждала вашего выступления и хохотала, родители не могли меня остановить — как же было смешно! Вам низкий поклон и долгих лет!» — поблагодарила одна из ценительниц творчества Евгения Петросяна. «Здравствуйте, Евгений Ваганович! Смотрела прямой Ваш эфир! А сейчас еще раз с удовольствием пересмотрела! Здоровья Вам! Дальнейших побед во всем! Люблю», — написала другая.

Ранее молодая супруга Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова, пожаловалась на трудную жизнь после рождения сына. Она призналась, что чувствует себя «загнанной лошадью» и не может спокойно пройтись по магазинам.