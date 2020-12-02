BadComedian рассказал о конфликтах с киностудиями

Новый видеоролик YouTube-блогера BadComedian, также известного как Евгений Баженов, привел к конфликту с киностудией СТВ. В беседе с ФАН автор кинообзоров прокомментировал эту ситуацию.

«Я считаю это недоразумением. После анонса ролика, за 15 минут до релиза, по нему «ударили». За три часа удалось связаться со студией и решить проблему. Думаю, жалоба на видео поступила от сотрудника, ответственного за YouTube. Я склонен верить, что ни руководитель, ни режиссер не ответственны за это и они не рады были происходящему. И это понятно. После того случая с Kinodanz какой им смысл привлекать такое ненужное внимание. Они видели, что было раньше и понимали, к чему это приведет. Вряд ли они давали какие-то распоряжения «Давайте загнобим!» или еще что-то, — рассказал блогер.

Он также отметил, что считает киностудию СТВ одной из последних в России, которая до сих пор выпускает хорошие фильмы, поддерживает проекты, которые нравятся многим зрителям, которым не нравится основной поток картин в кинотеатрах.

Кроме того, BadComedian поделился подробностями другого своего громкого противостояния.

«Из последних крупных был конфликт с киностудией Kinodanz по поводу фильма «За гранью реальности». Безусловно, это был крупный конфликт. Судебное разбирательство закончилось мировым соглашением. Многие из тех кинодеятелей, кого я критикую, меня поддержали, что было удивительно. Например, я «разносил» фильмы Федора Бондарчука, но тем не менее в той ситуации он вступился за меня. Значит, люди готовы выслушивать критику», — подчеркнул Евгений Баженов.

В завершение он добавил, что подобных проблемных ситуаций в его работе на YouTube-канале со временем становится меньше.