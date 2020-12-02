Эксперты назвали преимущества российской ОС «Аврора» перед iOS и Android

Отечественная операционная система «Аврора» уже тестируется в первом государственном проекте — Всероссийской переписи населения. По поручению президента РФ Владимира Путина к ноябрю 2021 года правительство должно обеспечить ее использование в госорганах, медицинских и образовательных организациях страны.

Как показывает себя российская ОС, какие у нее перспективы и скоро ли простые пользователи будут ее устанавливать на свои гаджеты, корреспонденту ФАН рассказали эксперты, которые уже работают с «Авророй».

Тест-драйв «Авроры» в далеких уголках России

Отечественную операционную систему «Аврора» уже используют «Почта России», РЖД, «Ростелеком» и другие отечественные компании. Сейчас ее установили на 40 000 планшетов, на которых будут проводить первую цифровую Всероссийскую перепись населения. Во время первого этапа переписи ее сотрудники дали свои оценки отечественному продукту.

Обнаружилось, что планшет прост в использовании и понятен даже переписчикам старшего поколения, не привыкшим к гаджетам, рассказали в Росстате. Программа автоматически выдает ошибку, если переписчик некорректно ввел информацию, и не дает сделать следующий шаг в анкете без исправления формально-логических ошибок.

Верным решением оказалось применение стилуса: в труднодоступных северных районах России уже установилась морозная погода, и заполнять анкету в перчатках через тачскрин было бы невозможно, объясняют переписчики. К каждому планшету прилагается зарядное устройство — с его помощью переписчик может три раза в течение рабочего дня зарядить планшет.

По итогам первых опросов переписчиков организаторы переписи внесут изменения в инструкцию и программное обеспечение планшетов, чтобы к началу основного этапа в апреле 2021 года система переписи была уже отлажена.

«Мы сознательно отказались от иностранных операционных систем, чтобы обеспечить сохранность данных о нашем населении, — объяснил замглавы Росстата Павел Смелов. — На планшете стоит российское программное обеспечение, но когда переписчик вносит данные, они не передаются по мобильной связи — также в целях безопасности».

По словам Смелова, использование «Авроры» позволяет исключить риски потерь и компрометации информации, которые возможны при использовании смартфонов и мобильных устройств, рассчитанных на массового потребителя.

После переписи часть устройств останется в Росстате, остальные будут переданы в другие органы власти для реализации проектов по цифровой экономике.

О других испытаниях «Авроры» ФАН рассказал гендиректор компании «Норбит» Антон Чехонин — компания разрабатывает приложения на базе отечественной ОС совместно с «Ростелекомом». По мнению собеседника агентства, проведенные испытания позволили убедиться в надежности российской операционки и допустить ее к эксплуатации.

«Наш опыт разработки приложения на ОС «Аврора» для «Почты России», которое обеспечивает возможность продаж продуктов почты на тысячах устройств в режиме онлайн, показывает, что проблем с производительностью, безопасностью данных и работой пользователей возникнуть не должно», — заявил Чехонин в разговоре с ФАН.

Криптографическая защита превосходит западные ОС

Высокая степень безопасности позволила допустить «Аврору» к эксплуатации в госорганах, предъявляющих высокие требования к обеспечению информационной безопасности, объяснил ФАН доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Система на уровне ядра поддерживает контроль файловой системы, загрузчика и ключевых компонентов, нарушение целостности которых приводит к автоматической блокировке устройства, — рассказал Тимофеев. — У «Авроры» средства криптографической защиты информации превосходят западные ОС и позволяют ограничивать права пользователя в соответствии с политикой компании по настройкам безопасности и доступа к данным как на уровне ОС, так и с помощью систем управления мобильными устройствами (Mobile Device Management, MDM)».

«Аврора» сертифицирована ФСБ и ФСТЭК России по классу АК1/КС1, отметил собеседник ФАН, и может использоваться для защиты информации, не содержащей составляющих государственную тайну сведений. С точки зрения безопасности, «Аврора» считается самой безопасной мобильной ОС. Кроме того, она не сильно распространена, поэтому атаки на нее пока не фиксировались.

Интерфейс пока не для всех, зато на любую погоду

Платформа «Аврора» была изначально разработана не для массового пользователя, объясняют эксперты, поэтому в интерфейсе придется разобраться на обучении. Достаточно упомянуть, что руководство пользователя выглядит как книжка в 237 страниц.

«Только после обучения приходит понимание, как устроены приложения на ОС «Аврора», работа окон и некоторые уникальные «фишки», — рассказал ФАН Александр Тимофеев. — Интересно выглядит счетчик данных: число отправленных и полученных мегабайт в локальной и глобальной сети. Первое, что бросается в глаза в ОС «Аврора», — возможность пролистывать экран во все стороны одной рукой и отсутствие кнопок «Назад» и «Домой».

Если провести по экрану снизу вверх, отобразится сетка приложений, установленных на устройстве, добавил Тимофеев. Кроме того, в «Авроре» есть два вида меню: вытягиваемое и контекстное. Первое позволяет совершить действия, связанные с открытым в данный момент приложением, а второе содержит команды, релевантные для выбранного пользователем объекта (файл, директория, элемент меню и так далее).

Если провести по домашнему экрану влево или вправо, то отобразится экран событий со списком последних действий в системе, метеорологической сводкой и уведомлениями установленных приложений — почты, календаря, мессенджера и других.

«Аврору» можно устанавливать на привычные устройства: уже проведены эксперименты по установке ОС на смартфоны Sony Xperia, которые стабильно работают под управлением российской платформы. Кроме того, есть устройства, специально разработанные для «Авроры» — именно они используются для переписи. Весит такой планшет менее 700 грамм, а встроенная батарея устройства обладает повышенной емкостью в 7 тысяч мА/ч и позволяет долго держать заряд.

Сейчас это проверяется в ходе переписи — переписчикам приходится работать на улице при отрицательных температурах. «Аврора» изначально была разработана под запрос эксплуатации на предприятиях с экстремальными условиями — жарой, морозами, падениями и т. д., пояснили эксперты.

«Что касается дополнительных затрат, наш опыт показывает, что они в целом ниже, чем при эксплуатации устройств на том же Android, — добавил Антон Чехонин. — Устройства на «Авроре» не служат в личных целях, в них нельзя поиграть в игрушки или «початиться» с друзьями в мессенджере, поэтому они существенно реже ломаются или требуют замены».

На «Аврору» предустановят российские приложения

Для операционной системы «Авроры» специализированные приложения под определенные задачи разрабатываются так же, как для ОС Android, сравнивают собеседники агентства. В отличие от смартфонов и планшетов на iOS и Android, пользователь может самостоятельно установить произвольные приложения только с правами администратора или централизованно, в «духе» компании.

Как рассказал ФАН Александр Тимофеев, планируется, что на «Аврору» по умолчанию предустановят несколько базовых отечественных приложений: «Госуслуги», «Налогоплательщик», браузер «Яндекс» и его сервисы.

«Пока приложений по ОС «Аврора» мало, — сказал Тимофеев. — Но это старт для многих российских разработчиков, ориентированных на российских пользователей в секторе приложений для отдыха. Это следующий этап, но он станет возможным при достижении определенной массы пользователей».

Согласно поручению президента, устройства с «Авророй» должны появиться в бюджетных медицинских и образовательных организациях. По данным собеседников ФАН, они могут заменить планшеты в службах скорой помощи с возможностью использовать безопасное соединение с медицинской базой клиник. Участковым врачам они понадобятся при заполнении электронных больничных карт, выписки больничных листов. Особенно востребовано это может быть в удаленных деревнях и селах России, где нет медицинских пунктов.

В школах России «Аврора» поможет учителям вести электронные журналы.

«Можно сделать и электронные учебники на ее базе, но для этого нужна масштабная разработка соответствующих приложений», — объяснил Антон Чехонин.

Эксперты не торопятся утверждать, что «Аврора» заменит другие операционные системы в России — пока что количество уникальных приложений под нее несравнимо с Android и iOS. Но и задачи у российской платформы другие, уточняют они.