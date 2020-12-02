Близкий друг Джигарханяна обвинил Цымбалюк-Романовскую в смерти артиста

Москва, 2 декабря. Близкий друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который ушел из жизни в ноябре на 86-ом году жизни, откровенно рассказал о его жутких страданиях перед смертью. Никита Симонян в разговоре с Kp.ru признался, что последнее время Джигарханян был немногословен.

По словам 94-летнего друга народного артиста, уже на юбилее, состоявшемся в начале октября, «было видно, что он угасал». Как заметил Симонян, Армен Джигарханян был «немногословен». Дело в том, что он или не хотел говорить вообще, или ему было очень тяжело. Оказывается, врачи просили артиста не проводить время с большим количеством людей из-за его состояния и пандемии коронавируса.

«Но он решил. Фактически он пришел прощаться. С театром, труппой, зрителями, со всеми. Мне кажется, он уже понимал и предчувствовал», — рассказал Никита Симонян.

Он добавил, что после мероприятия звонил своему друг и спрашивал о его состоянии и самочувствии, однако каждый раз Джигарханяну было плохо. Врачи делали все возможное для спасения жизни именитого артиста, однако все усилия оказались напрасными. Он скончался около 06:00 утра.

Симонян обвинил экс-супругу народного артиста СССР Армена Джигарханяна, пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую в его смерти.

«Могу сказать, что эта стерва, Виталина, способствовала тому, что он раньше времени ушел. Его очень подкосило то, что их развод был вынесен на всеобщее обсуждение», — считает друг народного артиста.

Как заявил Симонян, его покойный друг не знал, как быть с тем, что развод с Цымбалюк-Романовской обсуждают все. Армен Джигарханян заслуживает Новодевичьего кладбища, но он сам пожелал лежать рядом с покойной дочерью на Ваганьковском, объяснил Никита Симонян.

«Его воля — покоиться с дочерью на Ваганьковском кладбище. Гибель дочери сидела у него в душе… Это была его вечная боль», — сказал он.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет, его похоронили на Ваганьковском кладбище.

По информации источника, знакомого с ситуацией, причиной смерти артиста является остановка сердца, которая произошла из-за нарушений функции почек и общего отека организма.

Напомним, ФАН выпустил большое эксклюзивное интервью с вдовой Армена Джигарханяна Татьяной Власовой, с которой они прожили вместе более полувека. Подробнее — по ссылке.