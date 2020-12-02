Аналитик предрек катастрофу украинской ГТС

Износ и недозагрузка мощностей ГТС Украины всего за три года вырастут из проблемы до масштабов катастрофы. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

ГТС Украины ждет развал

Без российского газа газотранспортная система (ГТС) Украины начнет разваливаться. Такое заявление на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, загрузка трубопровода газом влияет не только на финансовое состояние, но и на возможность технической эксплуатации газотранспортной системы.

«Будет ли необходимое давление в трубе? Советские ученые исходили из того, что это будет комплексное решение. Украинские потребители могут в ряде регионов оказаться в ситуации энергодефицита, так как местные не смогут поставлять нужный объем газа», — считает Фролов.

Он отметил, что одна из крупнейших в мире по протяженности ГТС Украины сегодня быстро теряет свои позиции. На границе с РФ украинская ГТС способна принимать 288 млрд кубометров газа ежегодно, а передать другим странам — несколько меньше (178,5 млрд кубометров в год).

Украинскую ГТС ждет катастрофа

По словам Натальи Мильчаковой, украинская ГТС — достаточно сложная и громоздкая система, где разные объекты вводились в эксплуатацию в разное время, поэтому сложно оценить общую изношенность мощностей этой ГТС. По данным украинских СМИ, еще в 2018 году «Укртрансгаз» (дочерняя компания украинского «Нафтогаза») заявлял о намерениях вывести из эксплуатации 18 компрессорных станций и две установки по подготовке газа в связи с их почти полным износом, а также по причине сокращения транзита через Украину российского газа и неполной загрузкой мощностей ГТС.

«Тогда же, в 2018 году, «Укртрансгаз» прогнозировал вывод из эксплуатации с 2021 года ещё 47 компрессорных станций и 282 установок по подготовке газа в связи с названными выше причинами, которые год от года становятся все актуальнее. Таким образом, «Укртрансгаз» еще давно, почти три года назад, предупреждал, что износ и недозагрузка мощностей ГТС Украины всего за три года вырастут из проблемы до масштабов катастрофы», — пояснила Наталья Мильчакова.

По ее словам, В «Укртрансгазе» планируют инвестиции в 2020–2021 гг. в модернизацию ГТС в размере около 70 млрд гривен или 2,2 млрд долларов. Она напомнила, что еще в 2011 году объем инвестиций в модернизацию ГТС оценивался в 7,5–7,6 млрд долларов, но с учетом обесценивания за это время курса гривны к доллару почти в 3,4 раза в гривнах объем инвестиций, который планируется вложить в модернизацию ГТС за девять лет, не изменился. Однако никакой существенной модернизации не проводилось.

«А это было связано с тем, что ГТС, кроме ее износа, по мере сокращения транзита российского газа хронически недозагружена, и транспортировка того же самого российского газа по реверсу из Словакии обратно на Украину не помогает решать эти проблемы, ведь объем транспортировки по реверсу едва превышает 40 млрд кубометров газа в год. Между тем Россия прокачивает на Запад по ГТС Украины около 80 млрд кубометров ежегодно. С потерей транзита российского газа через ГТС Украина лишится ежегодных доходов примерно в 3 млрд долларов, а это большая потеря для украинского бюджета», — добавила Наталья Мильчакова.

Кром того, она заметила, что этот процесс по мере запуска «Северного потока — 2» будет практически неизбежен, дальнейшая судьба украинской ГТС незавидна. Потенциальная полная потеря российского транзита через ГТС Украины отпугивает иностранных инвесторов, которые могли бы вложиться в ее модернизацию.

Ранее топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода отметил, что капитализация «Газпрома» в ближайшие полтора-два года может удвоиться, а Украина останется не у дел с невостребованной ГТС, требующей инвестиций на техническое обслуживание.

С 2014 по 2019 год средние номинальные зарплаты и пенсии на Украине увеличились вдвое. Однако с учетом роста тарифов на газ и электричество в 7–8 раз за тот же период реальная ситуация с уровнем жизни на Украине выглядит очень слабо.