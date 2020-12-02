Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП в день трагедии

Мосгорсуд опубликовал приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в Москве. Почти треть приговора отведена под перечисление травм Сергея Захарова, документ есть в распоряжении ФАН.

Согласно данным суда, у Захарова была тяжелейшая сочетанная травма, фактически не оставалось ни одного не поврежденного органа, ни одной целой кости. Но мужчина после ДТП прожил еще 6 часов 22 минуты.

Сам же Михаил Ефремов, согласно документу, не только сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и превысил разрешенную скорость на 25 километров в час, а к моменту аварии разогнался до 100 километров в час. Кстати, ДТП Ефремов мог устроить гораздо раньше — один из свидетелей, опрошенных на суде, показал, что чудом избежал столкновения с джипом актера за несколько секунд до того, как Михаил вылетел на встречную полосу.

«Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 показал, что он в качестве пассажира находился в автомобиле «Автомобиль 3» под управлением своего знакомого ФИО6. В вечернее время они следовали по проезжей части дороги в г. Москве, внезапно из переулка, находящегося справа от них, выехал автомобиль «Автомобиль», который сразу перестроился в третью полосу и оказался перед автомобилем, управляемым ФИО6, в попутном с ним направлении. Во избежание столкновения ФИО6 был вынужден резко затормозить и подать звуковой сигнал, после чего водитель автомобиля «Автомобиль» снова нажал на тормоз, провоцируя столкновение, потом увеличил скорость примерно до 100 км/ч, проследовал некоторое расстояние в прямом направлении, затем выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Автомобиль 2», который от удара перевернулся», — сказано в документе.

Из показаний Михаила Ефремова ясно, что последний день, который он четко помнит — это 5 или 6 июня, когда он возвращался с дачи на автомобиле.

«В ходе судебного следствия, выражая свое отношение к предъявленному обвинению, а также при даче показаний подсудимый Ефремов М.О. свою вину в описанном выше преступлении не признал и показал, что 5 или 6 июня 2020 г. он по возвращении с дачи припарковал принадлежащий ему автомобиль «Автомобиль» у дома по адресу проживания, более автомобилем не управлял, однако ключи и документы от него всегда носил при себе в карманах одежды. 08 июня 2020 г. он (Ефремов М.О.), начиная с утра, употреблял спиртные напитки: водку и пиво, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, наркотические средства не употреблял. Управлял ли он (Ефремов М.О.) в указанный день транспортным средством, он не помнит, но припоминает, что, приобретая спиртные напитки, заглядывал в салон автомобиля «Джип» в поисках банковской карты, однако, где был припаркован в этот момент автомобиль: у дома или у бара, он (Ефремов М.О.) также сказать не может», — говорится в приговоре.

В документе опубликованы и показания свидетелей, привлеченных адвокатом Эльманом Пашаевым, которые сейчас подозреваются во лжесвидетельстве. Согласно показаниям одного из них, Ефремов был пассажиром, а неизвестный ему мужчина и был водителем. Более того, водитель якобы угрожал свидетелю проблемами и прогнал его.

Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Защита Ефремова пригласила в суд трех «свидетелей». Двое из них заявили, что за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой. Третий заверил, что за рулем никого не было, а Ефремов сидел на заднем сиденье.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Позже Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

Напомним, Михаил Ефремов прибыл в Белгородскую колонию ИК-4. В ближайшее время, актер возможно, будет писать прошение о помиловании. Все суммы, которые он должен был родственникам, выплачены. Родные Сергея Захарова отказались от иска о компенсации морального вреда.