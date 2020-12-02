Корнилов рассказал, как Украина при «оккупации» СССР получила место в ООН

Украина сознательно ведет политику двойных стандартов, когда речь заходит о совместных с Россией страницах истории в период СССР. Киевские власти гордятся тем, что Украина является страной — учредителем ООН, но продолжают заявлять об «оккупации» со стороны СССР. Таким мнением с ФАН поделился политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Постпред Украины Сергей Кислица рассказал в Генассамблее ООН свою версию Второй мировой войны, поставив в один ряд нацистов и советских воинов. Он также выразил мнение, что план «войны Адольф Гитлер разрабатывал совместно с советским лидером Иосифом Сталиным».

Кислица утверждает, что поляки и украинцы были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские — с Востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины. Согласно утверждениям украинского постпреда, «советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году».

Между тем другие страны высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом. Представитель Израиля заявила, что ее страна никогда не забудет подвиг советского народа.

«Только русские потеряли в этой войне более 20 миллионов человек. Народ Израиля никогда не забудет подвиг и жертву российского народа», — рассказала она.

Представитель Индии поблагодарил Россию за инициативу принятия резолюции в память о жертвах Второй мировой войны.

«Мы благодарны Москве за проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года. Гордимся тем, что наш министр обороны присутствовал на этом параде», — добавил он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в выступлении призвал международное сообщество вовремя подавлять зачатки нацистской идеологии и не дать человечеству погрузиться в бездну войны. По его словам, сегодня происходят постыдные попытки переписать историю Второй мировой войны, развивая ошибочные концепции, которые отрицают историю агрессии или даже прославляют захватнические войны и колониальное господство. Он добавил, что налицо стремление стереть память о подвигах, разрушить военные памятники, запретить ношение медалей и символов отличия, прочно ассоциирующихся с победой.

Федеральное агентство новостей связалось с политическим обозревателем МИА «Россия сегодня» Владимиром Корниловым с просьбой прокомментировать заявление постпреда Украины Сергея Кислицы. По его словам, Украина сознательно проводит политику двойных стандартов.

«Украина сознательно ведет такую политику. В конце концов, нужно вспомнить, какие два государства каждый год обязательно голосуют против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, — США и Украина. Такая вот государственная политика. Кроме того, как-то уживаются в этой политике двойные стандарты. Когда речь заходит о начале войны, отступлении и каких-то спорных моментах — Красная Армия, русские, Жуков и Сталин. Но как только речь идет об освобождении узников Освенцима и Европы от нацизма, так это украинцы. Одни и те же люди в разных ситуациях с точки зрения современной украинской пропаганды являются или злодеями, или героями, освободившими Европу от нацизма», — считает эксперт.

Владимир Корнилов также указал, как Украина при «оккупации» со стороны Советского Союза получила место в ООН. Эксперт иронично отметил, что украинцы на несколько часов выходили из-под оккупации, освобождали Европу, учреждали ООН, а потом обратно под нее возвращались.

«И от Зеленского мы слышали, что это Украинский фронт освободил Освенцим, а украинский танкист сломал ворота концлагеря. Все это в них уживается. Они говорят, что Украина была оккупирована, при этом тут же заявляют, что это Украина основала ООН. Хорошая оккупация, если вы при этом являетесь государством — учредителем ООН. Получается, что украинцы периодически вырывались из-под этой оккупации, кого-то освобождали и что-то учреждали, а потом обратно под нее забирались. Видите, у них никаких сомнений или замечаний по поводу своих же собственных слов не возникает», — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что русский язык запретят на рынках и в магазинах Украины.