Баста выставил Шнурова продажным политиком

Концерт Басты, рэпера Василия Вакуленко, состоявшийся на прошлой неделе в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, вызвал множество вопросов и негодования, как со стороны властей и пользователей Сети, так и со стороны коллег артиста по сцене. На сегодняшний момент внимание фанатов приковано к поэтической баталии между рэпером и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Артисты уже успели обменяться «любезностями» в своих аккаунтах Instagram.

Так, скандально известный Шнур назвал рэпера «честным понторезом» и «девочкой». Баста в долгу не остался, назвав музыканта «овощем», «дурачком» и продажным политиком.

«Стал политиком Сережа — вот она Сансара

Ты же против был всегда, ярый пролетарий!

«Вы не поняли меня – все дело в гонораре!» — говорится в стихах Вакуленко.

Напомним, 7 июля 2020 года на съезде Партии роста в Москве Сергей Шнуров стал ее сопредседателем. Однако раньше артист к политике относился довольно неоднозначно. Председателем Партии роста является российский политик Борис Титов.

На своей странице Instagram Баста также обвиняет Шнура в отсутствии своего мнения и продолжает намекать на продажность исполнителя.

«Пишет верши ради смеху. Под диктовку «Дяди сверху», — отмечает рэпер.

Ранее глава «МО Екатерингофский» Олег Смакотин, рассказал о секрете Шнурова, почему он решил пойти в политику и чем все это может ему обернуться. Также он сравнивает его с Титовым и объясняет, почему российских звезд так манит политика.

А тем временем Ледовый дворец закрыли после концерта Басты. Теперь дворцу грозит штраф в полмиллиона рублей из-за нарушений на мероприятии с участием рэпера. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.