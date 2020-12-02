Политолог Корнилов рассказал о «проколе» Украины в деле MH17

Москва, 2 декабря. Политолог и политический обозреватель Владимир Корнилов объяснил, почему Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дал возможность Украине изучить материалы по делу малайзийского авиалайнера, и рассказал о «проколе» Киева. Своей точкой зрения на этот счет эксперт поделился в разговоре с корреспондентом издания «ПолитЭксперт».

Заместитель главы Минюста Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в соцсети Facebook написал, что суд присоединил к делу «Украина против России» по крушению самолета иск Нидерландов, связанный с МН17. Таким образом Киев получил доступ к делу по иску Нидерландов о событиях шестилетней давности в Донбассе. По словам чиновника, раньше у украинской стороны не было возможности ознакомиться с материалами дела, так как ему отказывали, объясняя свое решение секретностью. Также Лищина добавил, что это может затянуть рассмотрение трагедии судом.

Владимир Корнилов прокомментировал это заявление, а также оценил процесс, продолжающийся в Нидерландах. Политолог объяснил, как решение суда вскрыло ложь Украины в деле MH17.

Эксперт сообщил о своих сомнениях относительно его прозрачности и легитимности. С точки зрения политолога, признание Киева в том, что у него не было доступа к материалам уголовного дела, удивительно. Корнилов напомнил, что ранее уже бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что является прямым участником этого дела и активно вовлечен в него.

«И теперь выясняется, спустя годы, что оказывается, Украина не имела никакого доступа к материалам», — с удивлением добавил собеседник издания.

Он также обратил особое внимание на тот факт, что объединение исков ЕСПЧ является стандартной практикой. Дело в том, что в ЕСПЧ поступают различные иски от частных лиц, в том числе родственников тех, кто погиб в авиакатастрофе. Если подается межгосударственный иск, то требования частного характера останавливаются, объяснил Корнилов.

«Чтобы параллельно разные составы суда не рассматривали один и тот же процесс, и одно и то же дело. Это логично. Было бы смешно, если бы разные составы одного и того же суда вынесли противоположные решения по одному и тому же процессу», — заявил Корнилов.

С его точки зрения, Нидерланды подали иск против РФ сейчас в целях пиара. Это украинской стороне на руку — у Киева появится возможность избежать ответственности. Раньше Нидерланды надеялись только на Гаагский районный суд, но, судя по всему, ожиданий он не оправдал. Кроме того, Голландия, решившаяся пойти на такой шаг, фактически сняла с себя ответственность за дальнейшее развитие судебного процесса, оказав при этом медвежью услугу родственникам погибших.

В конце июля этого года в МИД Нидерландов сообщили, что правительство страны подало иск к России в ЕСПЧ в связи с делом о крушении рейса MH17. Политический аналитик Владимир Брутер в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что Россия ни в коем случае не должна соглашаться на выплаты ЕСПЧ по делу о крушении малайзийского Boeing.

Ранее сообщалось, что британское интернет-издание Bellingcat, которое сотрудничает с западными и украинскими спецслужбами, продолжает распространять лживую информацию о крушении малайзийского авиалайнера MH17.