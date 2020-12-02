Клинцевич рассказал, почему НАТО считает своей «главной угрозой» Россию

Западу не нравится, что Российская Федерация имеет реальный суверенитет и твердо отстаивает свою позицию на международной арене. Таким мнением с ФАН поделился руководитель российского союза «Ветеранов Афганистана», бывший сенатор Франц Клинцевич.

В НАТО опубликовали стратегический отчет, в котором Россия названа «главной военной угрозой» до 2030 года. Кроме того, российская сторона будто бы мешает «конструктивному диалогу» и постоянно ведет «устрашающие военные операции» вблизи границ стран Альянса. Также подчеркивается опасность присутствия России в Арктическом регионе, в Черном и Балтийском морях и восточном Средиземноморье. Кроме того, составители документа напомнили и об отношениях РФ с Украиной и Грузией.

«В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса», — утверждают авторы отчета.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с российским политиком Францом Клинцевичем с просьбой прокомментировать выводы НАТО по поводу РФ. По его словам, России не нужно реагировать на подобные выпады со стороны Запада.

«России никак не нужно на это реагировать. Жизнь все расставит на свои места. России необходимо продолжить укреплять свой суверенитет и оборонные возможности. Напомню, после распада СССР золотовалютный запас страны равнялся 20 млн, транши МВФ разворовывались, военнослужащие годами не получали зарплату и были вынуждены подрабатывать охранниками, а сотрудники ЦРУ находились в советниках и целенаправленно банкротили крупнейшие оборонные предприятия. Вы вспомните, когда президент Ельцин чудил за границей, вызывая смех у западных политиков. Тогда Запад понимал, что СССР он развалил, а новую Россию «поставил на колени», — напомнил политик.

Франц Клинцевич отметил, что сегодня Российская Федерация восстановила многие сферы, которые были фактически утрачены после распада Советского Союза. Помимо этого, Москве удалось перевооружить армию и оснастить ее новыми образцами вооружения.

«Но все это безумие закончилось. Страна поднялась, мы начали заниматься наукой и подняли оборонку, где-то на 70%, а где-то и на 90% мы перевооружились. Россия не поддалась на новую гонку вооружений. Мы не планируем проводить никаких захватнических воин. Сегодня у нас нет в этом необходимости. У нас большая территория, огромные природные запасы. Нам есть чем заниматься внутри своей страны. Но мы очень надежно обеспечили безопасность России», — уточнил он.

Российский политик рассказал и о том, почему НАТО считает своей «главной угрозой» Россию. По его словам, РФ сегодня имеет реальный суверенитет, поэтому будет делать то, что посчитает нужным. Именно это и не нравится Западу.

«Сейчас принимают новый бюджет на три года. Так там идет речь о сокращении расходов на военные нужды на 200 млрд. С чем я, как военный человек, не согласен. Но это в очередной раз доказывает, что от России не исходит агрессия. Однако нас записали в «главные военные угрозы», поскольку Россия имеет реальный суверенитет. Мы имеем реальный голос и можем защитить наши интересы. Это напрягает Запад, поскольку ему не нужны суверенные государства. Все должно быть так, как сказали за границей. В 2010 году нам европейские лидеры говорили: Не дергайтесь, делайте, что вам говорят, и все будет хорошо. Нет, господа, у нас и так все хорошо. И делать мы будем только то, что посчитаем нужным. Мне кажется, такая позиция российского руководства является правильной. Кроме того, доклад НАТО — реальный показатель военных возможностей России. Поэтому Альянс пытается сформировать в информационном поле негативный имидж нашей страны. Также доклад связан с деньгами, которые необходимо выбить с налогоплательщиков для НАТО. Ничего нового в этом нет», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе.