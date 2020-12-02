Молодая певица Dea надеется на выступление в новогоднюю ночь

Москва, 2 декабря. Модель и певица Dea в интервью корреспонденту ФАН пожаловалась на длительное отсутствие концертов и финансовые трудности.

Молодая певица призналась, что пандемия коронавируса нанесла удар и по ее планам.

«Перенеслись на неопределенное будущее многие важные творческие проекты. Пока нет возможности порадовать своих поклонников новыми песнями и клипами. Очевидно, все эти факторы не способствуют поднятию настроения, но жизнь продолжается — будем надеяться на лучшее!» - поделилась она переживаниями.

Dea при этом отметила и положительные стороны вынужденного затишья. Молодая артистка прекрасно отдохнула летом в Сочи.

«Летом ездили в Сочи. И хочу сказать, несмотря на то, что в город практически не выезжали, а в основном отдыхали на пляже, в прибрежной зоне, впервые так чудесно провели время! Не было шумного окружения, суеты — только море, солнце, прекрасная погода, свободные творческие мысли. В общем, душой и телом отдохнули прекрасно!» — подтвердила собеседница ФАН.

Как и многие музыканты, певица до последнего надеется все-таки где-нибудь выступить в новогоднюю ночь. При этом она не расстроится, если не получится, потому что встретить праздник в кругу семьи — это тоже прекрасно.

«Что касается новогоднего торжества, то, если появится возможность выступить, буду очень рада! А пока — готовимся встречать праздник в семейном кругу. Говоря о планах на будущий год, отвечу коротко — уверенно двигаться вперед, несмотря ни на что!» — констатировала Dea.

Накануне певица Варвара в интервью в ФАН указала, как важно в пандемию коронавируса помогать пожилым людям.