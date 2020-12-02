Американист заявил, что США взяли «курс на третий срок Обамы»

Москва, 2 декабря. Американист и доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что администрация демократа Джо Байдена не подпустит к ключевым государственным постам тех, кто не входит в его ближайшее окружение. Своим мнением на этот счет эксперт поделился в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

Сейчас Байден готовится ко вступлению в должность президента Соединенных Штатов и занимается формированием собственной команды. На некоторое время демократ оказался вне игры — получил двойной перелом ноги. Однако это не помешало ему рассказать о нескольких назначениях в администрацию. К примеру, недавно стало известно, что Дженнифер Псаки возвращается в большую политику под руководством Байдена. Она известна скандальной работой на должности официального представителя Госдепартамента США при 44-м президента США Бараке Обаме.

Назначение Энтони Блинкена, который ранее работал заместителем госсекретаря США, а также замсоветника президента по нацбезопасности, на пост госсекретаря США называют одним из главных ходов, сделанным Байденом. Карьеру Блинкен начал строить еще в 1994 году — тогда он занимал должность спичрайтера 42-го президента Соединенных Штатов Билла Клинтона по внешнеполитическим вопросам.

Также эксперты обсуждают назначение на должность советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который работал с Байденом в период с 2013 по 2014 год. Обозреватель портала Foreign Policy Джеймс Трауб пояснил, что и Салливан, и Блинкен — полноценные члены семьи для Байдена, которые и думают, и говорят, как он.

Американист Владимир Васильев объяснил, почему РФ следует готовиться к третьему сроку Обамы. Эксперт обратил внимание на то, что у всех этих назначений есть много общего. По его словам, «все эти люди возникли сегодня исключительно по одной причине».

«Многие из них, например, та же Псаки, работали и с Хиллари Клинтон, и с Бараком Обамой. То есть это люди, которые придерживаются одинаковой философии и одинакового подхода. И никаких экспериментов им не надо. Поэтому новых деятелей, каких-то неизвестных фигур, администрация к ключевым постам не подпустит», — уверен эксперт.

Также в этом вопросе большую роль играют назначения Ниры Танден, которая стала кандидатом на пост главы бюджетного офиса Белого дома, и Джанет Йеллен, претендующую на должность министра финансов. Первая ассоциируется с семьей Клинтона, вторая возглавляла Федеральную резервную систему.

По словам американиста, также очень характерны назначения в экономическом блоке. Сегодня «все линии, которые велись при Обаме, получат свое продолжение и сейчас», подчеркнул Владимир Васильев.

«Джанет Йеллен всегда являлась ставленницей крупных американских банков, имеющих хорошие связи. При этом она считается сторонницей инфляционной накачки бюджета и так называемых дешевых денег и, если хотите, дешевого доллара», — указал собеседник издания.

Он пояснил, что сейчас следует говорить о том, что есть две категории — политика и люди. То есть имеется определенная политическая линия и люди, которые ее будут реализовывать. Речь идет о тех, кто на протяжении длительного времени проводил внутреннюю и внешнюю политику администрации Обамы и Байдена. С точки зрения американиста, последние назначения свидетельствуют о том, что эта линия будет продолжена.

В американском политическом сообществе говорят о том, что стоит просто-напросто перечеркнуть все четыре года, в течение которых Дональд Трамп возглавлял Белый дом, и признать их ошибкой и системным сбоем.

«И действовать, согласно их логике, нужно так, будто ничего не изменилось. Иными словами, взят официальный курс на, если так можно выразиться, третий срок Обамы. Или, если хотите, третий срок администрации Обамы — Байдена. Естественно, что при таком раскладе люди будут подтягиваться точно те же, что и четыре года назад», — констатировал Васильев.

Если взять все это во внимание, то Россия должна учитывать, что по большому счету, действительно, ожидается третий срок Барака Обамы. Соответственно, и политика Соединенных Штатов будет аналогичной той, что была при нем. Доктор экономических наук уверен, что выборы американского президента свидетельствуют о системном кризисе, который поразил всю американскую политическую систему.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев ранее рассказал, чего ждать от возвращения Псаки в Белый дом. Он обратил особое внимание на то, что Байден пытается построить свою команду из людей, которым доверяет, тем самым подтвердив слова американиста Владимира Васильева.

О знаменитых реальных и фейковых цитатах Псаки читайте в большом материале Федерального агентства новостей.