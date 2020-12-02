Минтруд отметил снижение уровня безработицы в России

Москва, 2 ноября. Официальная статистика на конец ноября зафиксировала снижение количества безработных россиян по сравнению с октябрем.

Сегодня в службах занятости страны зарегистрировано 3,201 млн человек, пишут «Известия», ссылаясь на данные Министерства труда.

«Пик пришелся на сентябрь — свыше 3,7 млн зарегистрированных безработных», – отметили в ведомстве.

Подобное сокращение, как отметили в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) и Госдуме, связано с отменой осенью повышенных пособий по безработице.

Инициатива президента РФ Владимира Путина, которая реализовывалась с весны, прекратила действие с 1 октября.

«Поэтому количество людей, получающих повышенное пособие, резко и одномоментно упало. Увеличенный формат пособий ушел, а ради стандартного пособия люди не видят смысла заниматься бюрократией», – отметил вице-президент ФНПР Александр Шершуков.

Ранее российский Минтруд сообщал, что количество официально зарегистрированных безработных в середине ноября составило 3,36 млн человек.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Общероссийского гражданского форума — 2020 заявил, что безработица в РФ может сильно обостриться на фоне второй волны COVID-19. Об этом пишет RT.