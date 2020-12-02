Врачи зафиксировали преждевременное старение у переболевших коронавирусом

Нью-Йорк, 2 декабря. Врачи в ходе исследований пришли к выводу, что еще одна из патологий коронавируса — преждевременное старение человека.

Преждевременное старение проявляется у людей, которые переболели как тяжелой формой, так и легкой. Об этом заявила американский профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», — отметила биолог.

Специалист подчеркнула, что такие диагнозы ставят чаще всего людям после 60. У пациентов, которые переболели коронавирусом подобные патологии наблюдаются и в 40 лет.

Баранова добавила, что вирус забирает ресурс организма и тем самым приближает старость. Она также считает, для того чтобы выявить все последствия болезни, необходимы множественные исследования.