Врач-сомнолог описал признаки поражения ЦНС при коронавирусе

Москва, 2 декабря. Последствием заражения коронавирусом могут стать поражения центральной нервной системы.

Врач-сомнолог Александр Мельников в беседе с «Лентой.ру» заявил, что поражения ЦНС могут быть различной степени, вплоть до инсультов и нарушений периферической нервной системы со снижением силы мышц.

Также наблюдается некоторая привязанность вируса к нервной системе. Поражения других систем органов могут быть связаны с нарушением ЦНС и периферической нервной системы.

Потеря обоняния также может быть следствием поражения центральной нервной системы, заявил Мельников. Существующая гипотеза гласит, что в таком случае речь идет о поражении центра, который отвечает за восприятие запахов.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об условиях, при которых врачи госпитализируют больного легкой формой COVID-19. По словам парламентария, даже несмотря на легкую форму протекания COVID-19, при наличии эндокринных заболеваний, например, диабета, лучше человеку госпитализироваться.

Также стало известно, что Россия представит вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную центром имени Гамалеи, на виртуальной сессии Генеральной ассамблеи ООН 2 декабря, о чем сообщает RT.