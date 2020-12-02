Петербургский хирург спас младенца, рожденного отдельно от своего кишечника

Грозный, 2 декабря. Петербургский хирург прооперировал в чеченской столице младенца с гастрошизисом: кишечник новорожденного находился вне брюшной полости, сообщает пресс-служба Петербургского педиатрического медуниверситета.

Ребенок родился в Грозненском роддоме. Из-за опасной патологии чеченским врачам пришлось срочно связаться с петербургскими коллегами. В этот же день в столицу Чечни вылетел детский хирург Роман Ти.

По словам врача, детей с гастрошизисом нужно оперировать в первые сутки после рождения. Иначе кишечник, находящийся снаружи, может быть инфицирован.

«Конечно же, имеет место и болевой синдром. Плюс, натягиваются сосуды кишечника, из-за чего ухудшается кровоснабжение — а это может привезти к некрозу», — уточнил Роман Ти.

Операция продолжалась полтора часа и завершилась успешно. Каждый день петербургские медики звонят своим грозненским коллегам, чтобы следить за здоровьем малыша. Пока младенец все еще находится в реанимации, но его состояние улучшается день ото дня.

Роман Ти уже не в первый раз приезжает в Чечню на помощь маленьким пациентам. Как и другие специалисты СПбГПМУ, он периодически проводит операции в разных регионах России.