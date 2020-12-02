СБ ООН проведет в среду неформальную встречу с представителями Донбасса

Брюссель, 2 декабря. Совбез ООН по инициативе РФ проведет встречу по ситуации на Украине с участием представителей Луганской и Донецкой народных республик.

Неофициальное мероприятие состоится 2 декабря в 10:00 (18:00 по Москве). Участниками встречи станут полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова, а также полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего. Тема неформальной встречи — реализация Минских соглашений.

Встреча организована, чтобы членам «нормандской четверки» и всем заинтересованным членам СБ ООН дать возможность обсудить сложности в выполнении резолюции.