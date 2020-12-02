Онищенко назвал группу лиц, которым необходима госпитализация при COVID-19

Москва, 2 декабря. Российский парламентарий объяснил, когда пациентам с положительным тестом на коронавирус необходимо пройти лечение в стационаре.

По словам Онищенко, даже несмотря на легкую форму протекания COVID-19, при наличии эндокринных заболеваний, например, диабета, лучше человеку госпитализироваться.

«То же самое с онкологией, поскольку при наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет. Ему нужна госпитализация», — отметил академик РАН.

Онищенко также прокомментировал инцидент в Новосибирске, где, по информации разных изданий, пациента с выявленным коронавирусом и туберкулезом отправили домой и отказались помогать. По словам депутата, в таком случае медикам необходимо было взвесить все «за» и «против», и после принять решение.

«Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — заявил Онищенко.

В завершение он подчеркнул, что стационарное лечение нельзя исключать, если пациент находится в тяжелом состоянии.