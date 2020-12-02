В Томске обсудят работу онкоцентров по всей России

Томск, 2 декабря. В Томске пройдет шестой Съезд медицинских работников онкологической службы из 50 городов России. Он состоится 3 и 4 декабря, об этом сообщает Администрация Томской области.

В этом году форум пройдет в дистанционном формате. На мероприятие уже зарегистрировалось 568 участников, среди них ученые, практикующие врачи и представители фармакологических компаний.

На форуме обсудят роль молекулярно-генетических исследований в диагностике рака и совершенствование системы выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.

Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил, почему именно Томск стал площадкой для проведения форума.

«В Томской области сосредоточены специализированные медучреждения, вузы и научные центры. Все это в комплексе создает уникальную среду для развития медицины», – рассказал ФАН и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

Участники съезда обсудят изменения в работе онкоцентров, которые произошли в этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В частности, об изменениях в ТООД Максим Грищенко рассказал ФАН.

«Нельзя сказать, что работа онкологических центров совсем не изменилась в период пандемии. В каждом отделении ТООД проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия, ведь наши пациенты – люди с особо уязвимым иммунитетом. Кроме того, изменилась механика госпитализации – каждый пациент сдает тест. Но в целом Томский областной онкологический диспансер ни на минуту не прекращал деятельность, нам удалось сохранить качество и весь объем оказываемой медицинской помощи пациентам онкологического профиля, в том числе в части профилактических обследований», – пояснил ФАН и.о. главного врача ТООД Максим Грищенко.

Максим Грищенко добавил, что ТООД начал активно работать с онлайн ресурсами – личный кабинет пациента, где он может получить огромный объем информации по своему заболеванию, не посещая поликлинику лично. Также был запущен онлайн сервис «Проверь родинку!», где дерматологи по присланным фотографиям могут определить, нужно ли пациенту очно обращаться к специалисту, а также дать много других рекомендаций.