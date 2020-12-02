Россияне смогут сдавать на водительские права с 16 лет

Москва, 2 декабря. МВД РФ прописало в проекте нового регламента по проведению экзаменов на право управления авто допуск к экзаменам с 16 лет.

Согласно проекту документа, чтобы несовершеннолетний смог пройти экзамен, нужно будет предоставить не только свой паспорт, но и письменное согласие одного из его законных представителей. В тексте указаны возрастные ограничения на такой случай: от 16 до 18 лет.

В действующем регламенте подобного уточнения нет. Ожидается, что новый документ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее стали известные другие подробности нового регламента. В частности, МВД РФ не станет увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права. Вопросы будут разбиты на четыре группы, состоящие из тематических блоков. В каждой группе содержится по пять вопросов. На ответы отмерят двадцать минут. При двух ошибках кандидату предложат ответить на дополнительные десять вопросов в течение десяти минут.

Прописаны шесть конкретных оснований для недопуска кандидата к экзаменам: если кандидат не соответствует требованиям, если он уже лишен прав, неправильно составлены документы или в них есть ошибка, если документы кандидата подделаны, если он не оплатил госпошлину. Последний пункт касается автошколы, где проходил обучение кандидат. Отсутствие лицензии станет основанием для недопуска будущего водителя к экзамену.