Глава Минздрава РФ представит в ООН вакцину от коронавируса «Спутник V»

Москва, 2 декабря. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проведет в ООН презентацию российской вакцины «Спутник V».

Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский сообщил, что мероприятие пройдет в виртуальном формате.

Представление препарата пройдет на полях 31-й специальной сессии Генассамблеи ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19». Участниками презентации станут министр здравоохранения России Михаил Мурашко, разработчик вакцины НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на ГА ООН в сентябре предложил предоставить российский препарат для добровольной вакцинации сотрудников всемирной организации.