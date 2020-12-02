Часть российских пенсионеров может лишиться пенсий с 1 января

Москва, 2 декабря. Часть российских граждан может остаться без пенсионных выплат после Нового года. С 1 января 2021 года деньги будут перечислять только на карту «Мир».

Последний день этого года так же станет последним днем, когда российские пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту, могут быть переведены банками на использование карты «Мир».

Однако речь идет только о россиянах пожилого возраста, кому выплаты начали назначать до 1 июля 2017 года. Все, кто начал получать пенсию после этой даты, и так пользуются картой «Мир».

Если до 1 января не оформить российскую карту, пенсию просто не переведут. Выплаты, конечно, не «сгорят», а поступят позже на карту, реквизиты которой пенсионер передаст в Пенсионный фонд РФ.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в Центробанке сообщили Пятому каналу, что к сегодняшнему дню на обслуживание картой «Мир» переведено уже 96% пенсионеров.

«Получить такую карту просто — достаточно обратиться в свой банк с заявлением о выпуске карты «Мир». Более того, банки самостоятельно информируют клиентов о такой необходимости. И в текущих условиях многие банки доставляют карты «Мир» для своих клиентов на дом», — сообщили в ЦБ.

Для всех российских пенсионеров выпуск и обслуживание карт будет бесплатными. Все остальные способы получения пенсии также сохраняются: и перевод на счет, не привязанный карте, и выдача наличными в отделениях Почты России.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2021 года все страховые пенсии в России проиндексируют на 6,3%. Индексация выплат почти в полтора раза превысит инфляцию, которая составит 3,7–3,8%, согласно прогнозам.