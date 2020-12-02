Гутерреш заявил, что мир столкнулся с крупнейшим кризисом

Нью-Йорк, 2 декабря. Кризис текущего года является крупнейшим гуманитарным вызовом со времен Второй мировой войны.

Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«2020 год не был похож ни на один другой. Конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны», — отметил он в Twitter.

Число людей в мире, которые за последний год столкнулись с угрозой голода, отметил генсек, увеличилось вдвое, а уровень «крайней нищеты» поднялся впервые за 22 года.

Гутерреш призвал к мобилизации все государства, чтобы оказать посильную помощь всем нуждающимся.

«Нам нужно 35 млрд долларов, чтобы получить жизненно необходимую помощь для 160 млн человек, оказавшихся в наиболее уязвимом положении», — подчеркнул он.

Конфликтующие сегодня страны, по словам генсекретаря, должны заключить мир.