МИД Украины вызвал на ковер посла Венгрии из-за скандала с гимном

Киев, 2 декабря. МИД Украины вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за его заявлений, которые, по мнению Киева, «создают деструктивное напряжение».

«Глава украинского внешнеполитического ведомства [Дмитрий Кулеба] призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях», — говорится в заявлении ведомства.

Кулеба провел встречу с Ийдярто, на которой осудил исполнение гимна Венгрии украинскими депутатами в Закарпатье. По его словам, подобная ситуация недопустима. Глава украинского МИД также сообщил, что проведенные СБУ обыски в организациях украинских венгров не направлены против соседнего государства.

«Следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства», — заявил Кулеба, назвав спекуляциями информацию о «запугивании» венгерской общины.

Отношения Венгрии с Украиной обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона «Об образовании», запретившего преподавание и использование языков нацменьшинствами. Венгрия в ответ препятствовала евроатлантической интеграции Украины, в том числе блокируя заседания комиссии Украина — НАТО уровнем выше послов государств.

Ситуация вновь накалилась после ситуации с гимном в Закарпатье. В Сети появилась запись, на которой запечатлено, как новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины проигнорировали государственный гимн Украины, исполнив вместо него венгерский гимн.

После этого СБУ провела масштабный рейд по объектам и учреждениям, связанным с председателем Партии венгров Украины (КМКС) Ласло Брензовичем. Силовики объяснили свои действия тем, что лидеры венгерских общин Закарпатья подозреваются в госизмене и подрывной деятельности в интересах Венгрии.