Рар: Германия достроит СП-2 в ответ на давление США

Берлин, 2 декабря. Власти Германии обеспечат достройку «Северного потока — 2», заявил немецкий политолог Александр Рар.

В эфире телеканала «Россия-1» политолог подчеркнул, что сегодня США применяют все свои возможности в борьбе против строительства газопровода. Для Вашингтона остановка проекта — это вопрос престижа и авторитета в глазах Европы, которой они «хотят командовать». Однако Берлин, по словам Рара, сопротивляется давлению Штатов.

«В Германии местная власть на земельном уровне будет создавать собственные структуры для обеспечения постройки «Северного потока — 2», несмотря на все конфликты Германии и России», — подчеркнул он.

Политолог добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается заставить 24 государства Евросоюза озвучить критику в адрес США, за их желание управлять европейской энергобезопасностью. Изменится ситуация может в сентябре 2021 года при формировании нового немецкого правительства. В состав кабмина могут войти «Зеленые», которые являются чуть ли не единственными в ФРГ противниками российского газопровода.

В минувший вторник немецкие СМИ сообщили, что работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» возобновятся в конце недели, 5 декабря. Укладывать трубы будет судно «Академик Черский» на отрезке в 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.

Российский проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Они пройдут через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и других стран. В декабре прошлого года строительство было остановлено в связи с угрозой санкций со стороны США, которые не хотят допустить окончания строительства. Однако Германия и ряд других стран Евросоюза выступают за строительство «Северного потока — 2».