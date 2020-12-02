Представитель Украины представил ООН «новую» версию Второй мировой войны

Нью-Йорк, 2 декабря. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на Генассамблеи заявил, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал вместе с советским лидером Иосифом Сталиным.

Выступая на торжественном заседании Генассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны, Кислица подчеркнул, что «Украина принадлежит к тому региону, где началась» война. При этом он добавил, что «1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным».

Представитель Украины назвал поляков и украинцев первыми жертвами «плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские — с Востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины». Советские войска он обвинил в убийстве тысяч украинцев в период оккупации и отступления в 1941 году.

Мнение украинского дипломата не разделили большинство стран, чьи представители также выступили во вторник на Генассамблее ООН.

«Только русские потеряли в этой войне более 20 млн человек, и народ Израиля никогда не забудет подвиг и жертву российского народа», — отметила вклад СССР в победу над фашизмом представитель Израиля.

Представитель Индии обратился к российской стороне с благодарностью за инициативу принятия резолюции в память о жертвах Второй мировой войны и проведение Парада Победы в Москве 9 мая.

«Гордимся тем, что наш министр обороны присутствовал на этом параде», — добавил он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем выступлении обратил внимание присутствующих на тот факт, что целью подобных мероприятий является не попытка «увековечить ненависть», а необходимость «усвоить уроки истории и, глядя в будущее, совместными силами сохранять и поддерживать мир».

Небензя призывал «вечно чтить память тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы, пал на полях сражений, погиб от ранений, истощения и голода, а также всех замученных до смерти военнопленных и узников концентрационных лагерей».

Стоит отметить, что после государственного переворота на Украине в 2014 году началась политика декоммунизации. Киевские власти решили пересмотреть историю, и сегодня все чаще фиксируются попытки полностью переписать происходившие в СССР события. К примеру, в конце октября экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что на Украине будут карать учителей, упоминающих о Великой Отечественной войне.

Подобные меры были одобрены на уровне Минобрнауки страны. В документе ведомства, в частности, запрещается употреблять термин «Великая Отечественная война» — вместо него предлагается «советско-немецкая фаза Второй мировой войны».