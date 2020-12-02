Часть пенсионеров получит дополнительные выплаты до Нового года

Москва, 2 декабря. Часть российский пенсионеров получит к Новому году дополнительные выплаты за счет специальных надбавок и индексации пенсий.

Проработавшие тридцать и более лет пенсионеры могут рассчитывать на единовременную надбавку в размере более 7 тыс. рублей. Те, кто проживает в сельской местности, получат надбавку в размере 25% от фиксированной части пенсии. Минимальная выплата при этом составит 1420 рублей.

Единовременную выплату, составляющую треть от фиксированной части пенсии, вручат пенсионерам, на содержании которых есть трое иждивенцев. На надбавку в декабре могут рассчитывать также пенсионеры — опекуны студентов, обучающихся в российских вузах на очной основе. В каждом регионе размер выплаты разный, но в среднем по стране составляет около 2 тыс. рублей в месяц.

Специальную надбавку к Новому году на соцкарту получат пенсионеры в некоторых регионах. Выплаты предназначаются для россиян, чья пенсия ниже регионального прожиточного минимума. Деньги можно будет потратить на продукты в специальных магазинах.

Работающие пенсионеры, собирающиеся увольняться до конца года, уже в декабре начнут получать повышенные выплаты. Им при оставлении места работы проведут индексацию за все пропущенные годы. Начисления пройдут автоматически, писать каких-либо заявлений не придется.

В Москве части пенсионерам предусмотрена единовременная выплата до 20 тыс. рублей, приуроченная к 79-ой годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой в годы ВОВ зимой 1941–1942 года. Деньги начислят 6300 москвичам.

В конце ноября стало известно, что с 1 января 2021 года все страховые пенсии в России проиндексируют на 6,3%. Индексация выплат почти в полтора раза превысит инфляцию, которая составит 3,7–3,8%, согласно прогнозам.