Вице-премьер Украины задержан в Турции за пьяный дебош

Киев, 2 декабря. Вице-премьера Украины Олега Уруского задержали в Турции за пьяный скандал в отеле, сообщил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Вице-премьер Украины и просто ублюдок — Уруский, задержан правоохранительной системой Турции за пьяный дебош в отеле, это когда в Турции объявлен карантин. Очередной позор для нашей страны», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что незадолго до этого министр инфраструктуры Украины попался на том, что посетил Казахстан с официальным визитом и поддельным ПЦР тестом. Кива пообещал потребовать от президента Украины Владимира Зеленского «увольнения этих субъектов».

От официальных ведомств комментариев по поводу инцидента с Уруским не поступало. Не отреагировал на обвинения и сам вице-премьер. На своей странице в Facebook он рапортует о проведении переговоров в Турции премьера Украины Дениса Шмигаля с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во вторник вице-премьер сообщил, что «участвовал в первом диалоге оборонной промышленности между Украиной и Бразилией».

По данным Telegram-канала «Украина 24» инцидент произошел еще в конце августа в Стамбуле на обеде Уруского с турецкими бизнесменами в одном из отелей. Министр с украинским депутатом, покидая застолье, якобы потребовали от турецкого посла предоставить им машину с охраной, чтобы отправиться на свадьбу дочери Ильи Павлюка, которого связывают с Зеленским. Местные, по данным СМИ, были крайне возмущены тем фактом, что украинские олигархи устраивают пышные празднества в условиях карантина.

За последние несколько месяцев это далеко не первый случай, когда поведение украинских политиков приводит к громким скандалам. В Сети появилось видео, на котором депутаты Сюртовской территориальной общины в Закарпатской области исполняют венгерский, а не украинский гимн.