Шнуров и Баста устроили онлайн-дуэль с оскорблениями в стихах

Москва, 2 декабря. Сергей Шнуров и Василий Вакуленко, более известный как Баста, поругались в соцсетях из-за скандального концерта рэпера в Петербурге в период пандемии. Музыканты обменялись колкостями и оскорблениями.

Основатель группировки «Ленинград» в традиционной для себя манере прокомментировал в Instagram концерт Басты, который во время действия в Северной столице ограничительных мер посетили тысячи человек. В стихах Шнуров упрекнул коллегу за то, что тот «наживается» на людях, и сравнил его с полицаями времен Великой Отечественной войны.

«Тех в войну, кто наживали

Называли, полицаи.

Кто в блокаду заграбастал,

Тоже был как, полицай.

В их ряду теперь есть Баста

Отрицай, не отрицай», — написал Шнуров.

Рэпер в долгу не остался и ответил Шнурову также стихами. Музыканта он назвал «дурачком» и «комсомольцем-стукачком». В ответ Шнуров назвал рэпера «девочкой».

«Хитро*опый, но не хитрый,

В кепочке, как карапуз.

Все [конец], включайте титры,

Ща от смеха обоссусь», — парировал музыкант.

Перепалка на этом не остановилась. Музыканты заливали в соцсеть все новые оскорбления. В частности, Баста упрекнул петербуржца в том, что тот сует свой нос куда не стоит, тогда как сам представляет из себя всего лишь «овощ на пару».

Пока последнее слово осталось за Шнуровым, который в очередном стихотворении обозвал Басту старушкой у подъезда и «честным понторезом».

Поводом для перепалки стал концерт, прошедший 27 ноября в Ледовом дворце. Толпа на выступлении Басты, игнорирующая все ограничительные предписания, стала поводом для закрытия концертного зала. Ситуацию прокомментировал даже премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Глава правительства подчеркнул, что пренебрегать здоровьем россиян ради финансовой выгоды недопустимо.