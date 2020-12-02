Страховые компании получили выгоду от коронавируса

Страховые компании — одни из немногих, кто не пострадал от ограничений из-за коронавируса. Более того, многие останутся в прибыли. Финансовый год еще не закончился, а многие уже опережают прошлый год по показателям. Еще в марте львиная доля компаний ввела новый вид добровольной страховки — антикорона. ФАН расследует на примере одной взятой компании — насколько выгодна покупка этой страховки и стоит ли страховаться от COVID-19.

Условия

Условия, как правило, прописываются в договоре, но написаны они настолько сложным юридическим языком, что понять, что является страховым случаем, а что нет, можно лишь с помощью юриста или адвоката, который специализируется именно на этом виде деятельности.

Вот пример одной из страховок:

«Страховым случаем является впервые диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов и лабораторных исследований заболевание группы «Болезни органов дыхания» — Острый трахеит (J04.1), Острый ларинготрахеит (J04.2), Острый обструктивный ларингит (круп) и эпиглоттит (J05), Вирусная пневмония (J12), Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae (J13), Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae (J14), Бактериальная пневмония (J15), Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями (J16), Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках (J17), Пневмония без уточнения возбудителя (J18), Острый бронхит (J20), Острый бронхиолит (J21), Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная (J22) в соответствии с МКБ — 10, при наличии положительной реакции (что подтверждено лабораторным тестированием) на возбудитель из семейства коронавирусов SARS CoV-2 (2019 -n CoV), повлекшее за собой наступление следующих событий (рисков):

Программа: Индивидуальная

Смерть Застрахованного в результате болезни — 500 000 рублей.

Госпитализация Застрахованного в результате болезни — 2000 рублей в день, с первого дня больничного. Максимальная выплата — 50 000 рублей.

Временная нетрудоспособность в результате болезни — 10 000 рублей. Разовая выплата.

Стоимость полиса — 1 950 рублей.

Страховыми случаями являются, в том числе события, наступившие вследствие официально признанных случаев эпидемии, введения на территории страхования карантина и иных ограничительных мероприятий с целью профилактики и контроля распространения заболевания».

И хотя внизу стоит приписка, что страховым случаем является и введение на территории страхования «иных ограничительных мероприятий с целью профилактики и контроля распространения заболевания» — получить страховку в случае заболевания коронавирусом, например, в Петербурге, невозможно, даже если есть официальное подтверждение информации — справка о наличии COVID-19.

«Страховым случаем является только тот, когда квалифицированный врач с дипломом и работающий в лицензированной клинике, установил пневмонию, — рассказал источник в компании. — Просто наличие самого вируса — не страховой случай. В Петербурге не была официально объявлена эпидемия. Для этого необходим указ главы региона. Такого указа нет. И вообще, условия по коронавирусу меняются каждые две недели».

Цель компании — заработать, а не застраховать

ФАН обратился за комментарием к руководителю Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорю Пушкареву и попросил его разъяснить, почему же при введенных ограничениях, случай считается не страховым.

«Тут важна каждая запятая, нужна буквальная формулировка, что является страховым событием, а что нет, — говорит Игорь Пушкарев. — Ваше заболевание должно совпадать с перечисленными заболеваниями в буквальном трактовании, чтобы получить страховку. И нет дополнительных норм. Бывает такое, что страховая компания указывает, что страховым событием является то-то и то-то, а в следующем разделе — отказ страхового возмещения является, например, впервые диагностированное заболевание пневмонии в случае госпитализации на срок менее 15 дней».

По мнению эксперта, страховые компании работают не для того, чтобы защитить граждан, а для получения прибыли. Причем, эта беда не только наших компаний — а во всем мире. Поэтому в судах так много исков именно к страховщикам.

«Очень часто бывает такое, что граждане неверно толкуют условия договора, — продолжает Пушкарев. — Они застраховали жизнь и здоровье и думают, что от всех рисков. А страховщики — у нас же нет стандартных правил добровольного страхования, единых для всех компаний страны — сами придумывают и пишут правила. В правила они включают определенную двусмысленность, неоднозначные толкования. Чтобы потом толковать в выгодном для себя свете. Страховые компании руководствуются принципом — не плати там, где можно не платить».

Мошенничество

В 2012 году специально для защиты граждан в этой сфере была введена статья в Уголовный Кодекс РФ — 159.5 — «Мошенничество в сфере страхования». При самых серьезных случаях уголовная ответственность бывает тяжелая — до 10 лет лишения свободы. ФАН связался с президентом Союза адвокатов России Игорем Труновым, чтобы выяснить — повлияла ли как-то эта статья на заключение договоров.

«Договор в данном случае составляли те, кто намеревался организовать одностороннее получение прибыли, — уверен Трунов. — Для этого приглашают лучших юристов, которые составляют подобного рода договоры. Понимая, что при любом раскладе будет судебная перспектива — хотя бы один человек, но подаст в суд. Юридические уловки в этих договорах используются, чтобы оппонент не выиграл суд. С этими уловками борется весь цивилизованный мир. Они написаны настолько мутно, что читаешь и не поймешь, о чем идет речь».

По словам Трунова, эти договоры умышленно пишутся мелким шрифтом, раздуваются и усложняются тексты. Ключевые вещи ставятся в конец текста, юристы понимают, что у обыкновенного человека не хватит ни сил, ни терпения дочитать его до конца.

«Что такое страховая компания? — продолжает адвокат — Это рыночная компания, цель которой извлечение прибыли. Максимум прибыли — минимум расходов. У нас страховой рынок еще не настолько развит, чтобы расценивать эти уловки как мошенничество».

Игорь Трунов уже сталкивался со случаями именно мошенничества. По его словам, даже подавал заявления в правоохранительные органы, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

Какие компании лучше выбирать

Если человек все же намерен заключить договор добровольного страхования от COVID-19, то по совету юристов лучше выбирать крупные компании. Которые имеют госзаказы на огромные суммы и репутационные потери в случае обвинения в мошенничестве для них серьезнее, чем выплаты.

Кроме того, не стоит обращаться в компании, где за полис стоимостью в 2000 рублей, обещают выплаты в 10 тысяч. Понятно, что из-за таких сумм никто судиться не будет — на юристов больше уйдет. Поэтому компания может отказать совершенно безнаказанно для себя.

Эксперты едины в одном — дело может исправить только государственный надзор и регулирование в сфере добровольного страхования, как это делается с ОМС. На данный момент специалисты рекомендуют внимательно вычитывать договор, а если он непонятен, то проконсультироваться со специалистами.