Стали известны нарушения, которые говорят о перенесенном коронавирусе

Москва, 2 декабря. Медики рассказали о нарушениях, указывающих на перенесенный COVID-19. Многие люди переносят коронавирус бессимптомно, являясь при этом переносчиками.

Коронавирусная инфекция после себя может оставить состояние слабости, потери энергии. Такой упадок тонуса, вялость – свидетельство того, что организм, потративший силы на борьбу с вирусом, нуждается в восстановлении, отдыхе.

После перенесенного коронавируса может проявляться одышка в моменты физических усилий.

Коронавирус провоцирует нарушения неврологического характера. Признаком, который говорит о том, что у человека был COVID-19, могут быть необычные ощущения в разных частях тела – например, не возникавшее ранее чувство онемения, покалывания, жжения и т. п.

Медики отмечают, что коронавирус негативно влияет на состояние сердца и сосудов. Нарушения в их работе тоже могут говорить о перенесенной инфекции. Может резко падать или подниматься артериальное давление, провоцируя характерные состояния плохого самочувствия.

Коронавирус вызывает изменения обоняния, что сказывается на аппетите, удовольствие от еды. Человек может похудеть из-за искаженного восприятия запахов пищи.