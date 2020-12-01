Световая инсталляция и панорамный салют завершили празднование Дня Республики ЦАР

Банги, 1 декабря. Праздничный фейерверк стал ярким завершением празднования Дня Республики в ЦАР. Увидеть красочное шоу смогли не только зрители на центральном стадионе, но и все жители Банги.

Первый дневной салют зрители увидели утром, когда на проспекте Мартир президент Фостен-Арканж Туадера дал старт торжественному параду в честь дня Республики. Яркие дымы цветов национального флага не оставили зрителей равнодушными. Некоторые отмечали, что впервые наблюдают такое зрелище. Однако вечерний фейерверк, организованный после завершения концерта на стадионе имени Боганда превзошел все ожидания центральноафриканцев.

Чтобы обеспечить максимальную зрелищность салют в честь Дня провозглашения Республики давали сразу с нескольких точек в пределах столицы ЦАР.

В рамках шоу была организована световая инсталляция на горе, возвышающейся рядом со столицей. Огненная надпись «BANGUI la Coquette» видна из всех районов города. С этой же точки был запущен главный фейерверк.

Дополнительно в городе выбраны пять вспомогательных площадок, которые расположены в разных местах столицы. Запуск фейерверка с этих точек создал многокрасочную объемную композицию в небе Банги.

Праздничные залпы звучали в Парке 1 декабря, на стадионе имени Боганда, главной площади, известной как нулевой километр, а также поблизости от собора Нотр Дам де Банги и у школы Яките для мальчиков.

Профессионально организованное огненное шоу стало достойным завершением яркого праздника, сделать который незабываемым помогли три музыкальных коллектива из России.

Центральноафриканцы празднуют сегодня 62-ю годовщину со дня провозглашения Республики. Торжественные мероприятия начались утром на проспекте Мартир, где выступил президент страны Фостен-Арканж Туадера.

После завершения парада жители столицы потянулись к центральному стадиону, где состоялось вручение призов победителям конкурса «Моя семья — мой дом» и прошел футбольный матч за Кубок президента, а также выступления российских артистов.

Во второй части программы перед зрителями выступили артисты из РФ, а затем небо над Банги раскрасил во все цвета радуги грандиозный салют.