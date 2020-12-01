Артисты из РФ подарили жителям ЦАР яркий праздник в День Республики

Банги, 1 декабря. Празднование Дня провозглашения Республики в ЦАР продолжилось концертом на центральном стадионе столицы. Перед жителями Банги выступили российские коллективы «Борода FOLK», «Огни в городе», и DrumTime.

Центральноафриканцы любят зажигательную музыку. Не удивительно, что выступления трех музыкальных коллективов, прибывших из России на празднование Дня Республики, стали одной из самых ожидаемых частей праздника.

Казачий ансамбль «Борода FOLK» из Москвы, продемонстрировал яркие хореографические номера с шашками и нагайками. Артисты выступали под живую музыку в национальных костюмах, и гости праздника могли почувствовать неповторимый колорит русских традиционных танцев.

Барабанщики из DrumTime уже выступили утром во время торжественного парада на проспекте Мартир. Их марш был с энтузиазмом встречен публикой. Однако на стадионе, где сейчас находится не менее 20 тысяч зрителей, российский коллектив произвел настоящий фурор.

DrumTime хорошо известны в России. Они участвовали в многочисленных официальных мероприятиях, выступали на телевизионных шоу и в клубах. Однако так далеко от дома им играть не приходилось.

Девять участников коллектива были тепло приняты зрителями, центральноафриканцы

— большие любители ритмичной музыки, и российские барабанщики несомненно нашли отклик в их сердцах. В программе у музыкантов как классические для барабанного коллектива номера, так и ультрасовременные композиции.

Гвоздем программы стало огненное шоу, подготовленное артистами из команды «Огни в городе». Этот коллектив выступает с 2011 года, является многократным победителем профильных конкурсов и обладателем различных премий. За время существования команда артистов накопила достаточный опыт, чтобы стать хедлайнером праздника, посвященного Дню провозглашения Республики в ЦАР.

В программе выступления зрители увидели номера «Москва», «Русское шоу» и «Шаманы».

Организаторы праздника решили сделать концовку шоу особенно запоминающейся. Поэтому момент начала праздничного салюта в честь Дня Республики совпал с последним движением выступавших на сцене российских артистов. Зрители, не ожидавшие такого сюрприза, приветствовали фейерверк восторженными криками и овациями.