Террористы за сутки 33 раза открывали огонь по населенным пунктам Сирии

Дамаск, 1 декабря. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 за минувшие сутки 33 раза открывали огонь по населенным пунктам в сирийских провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки ЦПВС не зафиксировал нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, подконтрольных Турции. Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны террористов «Джебхат ан-Нусры».

Из них в провинции Идлиб — 15 обстрелов, в провинции Латакия — 11 обстрелов, в провинции Хама — четыре обстрела, в провинции Алеппо — три обстрела.

В Центре по примирению добавили, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.