Крупные российские авиакомпании сокращают заработную плату летному составу

В условиях пандемии коронавируса, все мировые авиакомпании несут колоссальные убытки, в том числе и российские. Выделенных государством субсидий хватает на поддержание летной годности судов и заработную плату летному составу и персоналу. Однако деньги в ближайшее время летный состав будет получать не в том объеме, как ранее. ФАН разобрался в этой ситуации.

Реформа

Впервые за последние пять лет в стране образовался профицит летного состава. Потребность в летчиках упала в разы. Естественно, они первые почувствовали на себе тяготы пандемии. Поскольку это был самый высокооплачиваемый персонал, то и теряют они большую часть заработной платы.

«Она была сокращена где-то на 30%, — говорит председатель первичной ячейки профсоюза летного состава авиакомпании «Россия» Игорь Морозов. — Я пытался доказать, чтобы нам доплатили по показателю — «за качество работы». Он выплачивается, в том числе и в период простоя. Но нам отказали, сказали — не будем выплачивать эту надбавку. Поэтому с точки зрения зарплаты — летчики потеряли».

О том, что «Аэрофлот» переходит со следующего года на новую систему оплаты труда, разговоры начались еще в октябре, когда профсоюзы были уведомлены письмом. Ее основа — сокращение оплаты часа полета и большая зависимость от налета, который из-за пандемии значительно сократился.

«Сейчас идет другая тенденция, — объясняет Морозов. — «Аэрофлот» объявил, что с 1 января переходит на новую систему оплаты труда. Он за два месяца уведомляет работников о том, что состоится переход. Дальше Трудовой кодекс действует: если человек соглашается с этим положением, он продолжает работать. Если он не соглашается, тогда у работодателя есть право расторгнуть договор».

Расценки

Стоимость работы пилота станет значительно меньше — более чем в два раза. И гарантированной оплаты не предвидится. Командиры воздушных судов потеряют порядка 150 тысяч рублей, вторые пилоты — до 70 тысяч в месяц.

«Сама новая система подразумевает уменьшение оплаты командирам воздушных судов, — утверждает Морозов. — И очень существенно — до 30% станет меньше. Совсем другой принцип — раньше она была сравнительно гарантированная до 33 часа. А сейчас они начинают оплату с первого часа. И сама доплата уменьшается с 4600 рублей за час полета до 2000. Размер заработка будет зависеть от налета, но налет у всех будет разный».

Авиакомпания «Сибирь» поступила по-другому, систему оплаты труда она не меняет, она вводит сокращение сроком на два года.

«S7 уже в профсоюзы направила письмо о том, что сокращает зарплату с марта месяца 2021 года на два года летному составу, — говорит собеседник. — Это где-то на 30% в месяц. Объем перевозок уменьшается, востребованность тоже. И если летчики раньше могли перейти в компанию, в которой платили больше, в том числе и за рубеж, то сейчас это невозможно».

Безработица

По словам Морозова, профицит летного состава небывалый. Высококвалифицированные пилоты, которых ранее с удовольствием брали работать за границу, потеряли контракты. Иностранные компании также, как и российские, сократили количество полетов и при таком раскладе вынуждены были, прежде всего, позаботиться о своих гражданах. Вернувшиеся на родину пилоты и здесь не смогли найти работу.

«Те, кто работал в Китае, Вьетнаме — я видел сегодня одного — он так на работу и не устроился, — рассказал председатель первичной ячейки профсоюзов. — В S7 один командир работает сантехником, трубы паяет. В Петербурге два пилота таксистами работают, потому что им никуда не устроится. Летчики не согласны с сокращением зарплаты, но деваться им некуда. Предлагают новые условия безапелляционно. Хотите — работайте, хотите — нет».

Напомним, ранее ФАН сообщал о введении с 3 декабря новой структуры воздушного пространства, которая будет такой же, как в Европе. Но не все российские аэропорты готовы к новой системе, поэтому первое время дополнительная нагрузка упадет на диспетчеров.