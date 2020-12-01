Эксперт рассказал, как с помощью трубопроводов РФ выигрывает ценовую войну 

Строительство газопроводов дает неоспоримые преимущества России, поскольку это позволяет выиграть конкуренцию за рынок газа на ближайшие 30-40 лет, заявил ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Если говорить о трубопроводных стройках «Газпрома», то многие из них являются способом выиграть конкуренцию за рынок газа на ближайшие 30–40 лет, пока газ будет востребован, но, возможно, и на большие сроки», — заявил Станислав Митрахович в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Все о «Северном потоке — 2». Провал американских санкций».

По словам эксперта, транспортировка газа по трубе гораздо дешевле, чем в сжиженном виде, и при условии достаточного уровня доверия между потребителем и продавцом такой вид бизнеса гораздо выгоднее.

«По этой причине Россия и Германия участвуют в проектах, не только в «Северном потоке — 2». И «Северный поток — 1» именно по этой причине был реализован. До сих пор в Германии нет ни одного терминала по приему сжиженного газа», — отметил Митрахович.

Эксперт считает, что такие проекты как СП-2, СП-1, «Турецкий поток», «Голубой поток» являются способом борьбы за рынок.

«Сжиженный газ дороже сам по себе в силу транспортировки, а трубопроводный газ более конкурентноспособный в силу его низкой себестоимости и более дешевой транспортировки. Поэтому если будет ценовая война в дальнейшем, наверное, «Газпром» будет ее выигрывать», — уверен эксперт.

В качестве результата подобных конкурентных преимуществ Митрахович привел пример ценовой войны на рынке нефти весной 2020 года.