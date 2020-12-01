Футбольный матч за Кубок Президента ЦАР завершился серией пенальти

Банги, 1 декабря. Финал футбольного Кубка Президента ЦАР завершился на центральном стадионе Банги. Победитель был определен серией послематчевых пенальти. Этот матч стал одним из мероприятий, посвященных Дню Республики ЦАР.

Празднования начались с раннего утра, когда президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера дал старт торжественному шествию.

Вслед за этим по проспекту Мартир прошел парад, участие в котором принимали отряды вооруженных сил страны (FACA), полиции и жандармерии. Далее следовали представители различных ассоциаций, университетов, профсоюзов, общественных организаций и гражданские активисты.

Также по центру Банги прошли колонной бронеавтомобили БРДМ-2, подаренные Россией. За защитную зеленую окраску, а также способность преодолевать реки вплавь СМИ ЦАР уже окрестили эти машины «крокодилами».

Демонстрация боеспособности заметно окрепшей благодаря России армии ЦАР вызвала ликование у собравшихся. Жители столицы размахивали флагами и воздушными шарами. Особенно центральноафриканцам понравилось дефиле барабанщиков российской группы DrumTime в составе парада.

После официальной части в центре столицы празднование переместилось к стадиону имени Бартелеми Боганда, где состоялось награждение победителей литературного и художественного конкурсов.

После перерыва, во время которого зрители тепло встретили российский казачий коллектив «Борода FOLK», начался футбольный матч. Команды Escaf и Tempete сошлись в спортивной борьбе за Кубок Президента.

В перерыве зрители снова смогли увидеть выступление барабанщиков из DrumTime. Ритмичные звуки ударных составляют основу африканской музыки, поэтому российский коллектив был снова встречен овациями.

После перерыва напряженная борьба на поле продолжилась. Матч завершился со счетом 1:1, и только серия пенальти помогла определить победителя — им стала команда Escaf.

Концерт на стадионе Банги продолжится до позднего вечера и завершится красочным салютом. Организаторы пообещали, что огни фейерверка будут видны из любого уголка столицы.