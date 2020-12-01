Житель Рязанской области спас соседа из огня

Рязань, 1 декабря. Житель села Песочня спас своего соседа из полыхающего дома до приезда пожарных.

Около трех часов дня в понедельник огонь охватил деревянный дом в Песочне на улице Радищева. Вскоре к месту ЧП подъехали два расчета спасателей, скорая помощь, энергетики и газовая служба. К этому моменту дом был полностью объят огнем, передает местное издание «Пресса».

Когда пожарные приступили к тушению, выяснилось, что владельца дома из огня уже спас его сосед — Николай Клинов. Пожар потушили, спасатели не допустили распространения огня на соседние дома.

Клинов рассказал журналистам, что его жена случайно заметила, как из вытяжной трубы соседа идет густой дым.

«В окна ничего нельзя было разглядеть, все было в дыму. А хозяин был дома, но войти я не смог, дверь была закрыта. Схватил бревно и стал им вышибать дверь. Получилось», — вспоминает Николай.

Войдя в дом, он услышал как стонет сосед. Из-за густого дыма ничего не было видно. На коленях Николай подобрался к нему, нашел на ощупь, за плечи выволок из дома. Вынести хозяина горящего дома помог еще один сосед.

Сейчас спасенный мужчина живет у родственников, а следователи выясняют причину пожара.