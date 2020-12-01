Алексеева рассказала, кто наиболее уязвим к гепатиту и туберкулезу

Член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве Российской Федерации Евгения Алексеева в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала, кто наиболее уязвим к инфицированию гепатитом и туберкулезом, сообщила, может ли человек полностью вылечиться от данных вирусных заболеваний, и объяснила, почему нельзя использовать методику принудительного лечения.

«С ситуацией заражения гепатитом и туберкулезом не все хорошо в России. В последние годы наблюдается рост динамики заражений. Но гепатит и туберкулез можно вылечить, то есть можно полностью избавить человека от возбудителя заболевания», — заявила Алексеева.

Однако, по ее словам, в стране не хватает лекарств. Специалист отметила, что наряду с этим медикаменты являются очень дорогими, поэтому не все могут их купить.

Эксперт также рассказала, кто находится в группе риска инфицирования.

«К сожалению, существуют категории граждан, уязвимые к данным заболеваниям. Например, потребители наркотиков, мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, а также секс-работники. Таких людей зачастую трудно выявить, потому что они не желают отказываться от анонимности. Так как многие государственные программы требуют паспортные данные, эти люди не участвуют в них, чтобы не раскрывать свою личность», — объяснила Евгения Алексеева.

Специалист отметила, что людей не стоит заставлять проходить лечение.

«Лучше заинтересовать и мотивировать человека на лечение. Нужно работать с ним в содружестве. Если постоянно заставлять человека, он будет уклоняться от лечения всеми возможными способами. Есть методы и подходы, которые позволяют сотрудничать с такими пациентами. Нужно помнить, что гепатит и туберкулез — это болезни в первую очередь. Поэтому зараженных людей стоит воспринимать как больных, а не как преступников. У нас, к сожалению, тюремная практика приветствуется больше. Однако доступ к лечению в данных случаях не такой, как на свободе», — подчеркнула спикер.

Отметим, в среднем уровень заболевания туберкулезом по стране составил 41,2 случая на 100 тысяч населения. Всего в 2019 году в России было впервые выявлено 60,5 тысячи пациентов с туберкулезом. В целом вирусными гепатитами за 2019 год заболели 82,04 тысячи человек.