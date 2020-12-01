Сирийцы поставили перед ООН два условия урегулирования ситуации в стране

Во время четвертого заседания малой группы Конституционного совета ООН по Сирии представители Дамаска обозначили ключевые проблемы, решение которых имеет принципиальное значение.

Прежде всего члены делегации Сирийской Арабской Республики (САР) подтвердили значимость гуманитарного вопроса. Они отметили, что эту тему нельзя подводить под двойные стандарты, как это делают западные страны. Представители руководства САР отметили, что страдания одной части сирийцев, живущих в своей стране, не отличаются от страданий другой — находящейся за ее пределами.

Как ранее сообщал ФАН, на этом собрании делегация из Сирии призвала международное сообщество придерживаться норм международного права и прекратить эксплуатацию гуманитарного вопроса в политических интересах.

Второй актуальной проблемой, обозначенной делегатами, стали санкции. Как сообщает информационное агентство SANA, сирийская сторона указала на использование западными лидерами антиправительственных объединений боевиков и введение враждебных народу САР ограничительных мер.

Представители Дамаска в ООН заявили, что любое посвященное урегулированию ситуации в Сирии совещание должно послать четкий сигнал о том, что санкции должны быть немедленно отменены. Это может стать одним из факторов, который вернет домой беженцев и поможет скорейшему восстановлению страны. Кроме того, это позволит и Европе справиться с последствиями миграционного кризиса.

Последний пакет санкций был введен по указу президента США Дональда Трампа. В июне 2020 года вступил в силу «Закон о защите гражданского населения Сирии №HR31», более известный как «акт Цезаря». Подробности о его положениях — в материале ФАН.

Ранее в материалах ФАН также сообщалось о заявлении постпреда САР в ООН Бассама Саббага. Во время очередного заседания Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) он отметил приверженность Дамаска уничтожению всего оружия массового поражения на Ближнем Востоке.