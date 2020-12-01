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Экономика

Экономист рассказал, как падение спроса на нефть отразится на России

Экономист рассказал, как падение спроса на нефть отразится на России

Президент РФ Владимир Путин заявил о перспективности российской нефтегазохимической отрасли, особенно в условиях снижения спроса на нефть в мире. Экономист Вячеслав Зайченко рассказал ФАН, как снижение спроса на нефть скажется на российской экономике.

На совещании по стратегическому развитию отрасли Владимир Путин отметил, что, согласно прогнозам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти лишь на 1%, а после и вовсе падать.

«Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса — где-то под 4%. А за ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1% только, а потом будет вообще снижение, до 0,1%», — сообщил президент РФ.

Глава государства отметил, что на этом фоне нефтегазохимическая отрасль выглядит очень перспективной. Путин подчеркнул, что российские производители способны не только обеспечить внутренние потребности, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке.

Экономист рассказал, как падение спроса на нефть отразится на России

По словам Зайченко, падение спроса на нефть не сильно отразится на структуре российской экономики.

«Российская структура, как и общемировая, не сильно зависит от топлива. Нефть является ресурсом и сырьем для других промышленных секторов и отраслей, поэтому вряд ли она сильно пострадает», — считает эксперт.

Экономист напомнил, что ЕС намерен отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году, что скажется на общемировой энергетической отрасли. Для России в данном контексте это негативное влияние для экономики, потому что российский бюджет формируется в значительной части от энергоносителей.

«Это взаимосвязанные отрасли, нефтехимическая — это сырьевая модель, которая используется для промышленных секторов. Я думаю, что она вряд ли как-то коррелируется от скачков цен или ухудшения продаж, это больше сырьевая часть, которая используется для промышленности. Она не сильно пострадает», — добавил экономист.

Ранее аналитики назвали условие укрепления курса рубля. При позитивном решении со стороны ОПЕК+ рубль вполне может сделать попытку достичь отметки в 75 рублей за доллар и укрепиться до 74–74,5. Однако в начале 2021 года тема антироссийских санкций со стороны новой администрации в США может вновь выйти на первый план, напомнили аналитики.

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