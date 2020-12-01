Экономист рассказал, как падение спроса на нефть отразится на России

Президент РФ Владимир Путин заявил о перспективности российской нефтегазохимической отрасли, особенно в условиях снижения спроса на нефть в мире. Экономист Вячеслав Зайченко рассказал ФАН, как снижение спроса на нефть скажется на российской экономике.

На совещании по стратегическому развитию отрасли Владимир Путин отметил, что, согласно прогнозам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти лишь на 1%, а после и вовсе падать.

«Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса — где-то под 4%. А за ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1% только, а потом будет вообще снижение, до 0,1%», — сообщил президент РФ.

Глава государства отметил, что на этом фоне нефтегазохимическая отрасль выглядит очень перспективной. Путин подчеркнул, что российские производители способны не только обеспечить внутренние потребности, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке.

По словам Зайченко, падение спроса на нефть не сильно отразится на структуре российской экономики.

«Российская структура, как и общемировая, не сильно зависит от топлива. Нефть является ресурсом и сырьем для других промышленных секторов и отраслей, поэтому вряд ли она сильно пострадает», — считает эксперт.

Экономист напомнил, что ЕС намерен отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году, что скажется на общемировой энергетической отрасли. Для России в данном контексте это негативное влияние для экономики, потому что российский бюджет формируется в значительной части от энергоносителей.

«Это взаимосвязанные отрасли, нефтехимическая — это сырьевая модель, которая используется для промышленных секторов. Я думаю, что она вряд ли как-то коррелируется от скачков цен или ухудшения продаж, это больше сырьевая часть, которая используется для промышленности. Она не сильно пострадает», — добавил экономист.

Ранее аналитики назвали условие укрепления курса рубля. При позитивном решении со стороны ОПЕК+ рубль вполне может сделать попытку достичь отметки в 75 рублей за доллар и укрепиться до 74–74,5. Однако в начале 2021 года тема антироссийских санкций со стороны новой администрации в США может вновь выйти на первый план, напомнили аналитики.