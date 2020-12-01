

Судно снабжения «Иван Сидоренко» покинуло порт Калининграда и вышло в Балтийское море. Его планируется использовать для возобновления строительства трубопровода «Северный поток — 2». О том, по какой причине немецкие политики могут не «выжить», если откажутся от «Северного потока — 2», и почему России пока нет смысла строить свои трубоукладчики, рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам спикера, необходимо учитывать, что «Северный поток — 2» — это не просто проект «Газпрома», а международный консорциум. В нем участвуют и другие компании, которые из-за санкций становятся заложниками ситуации. К тому же в ситуации заложников оказались сами немецкие политики: с одной стороны США, а с другой население, которое явно не захочет платить втридорога за тепло в своих домах.

«Это санкции не против «Газпрома», а против крупных европейских компаний. Это нонсенс — вводить санкции в отношении компаний, которые пытаются «выловить рыбу», то есть заработать, для своего государства. Тем более российский газ, который доставляется по трубопроводу, намного дешевле американского СПГ. И от этой цены зависит тепло в немецких домах и стоимость товаров. Идя на поводу американцев и увеличивая эту стоимость, политики понимают, что могут просто не «выжить» при следующем созыве», — пояснил Игорь Ананских.

Что касается строительства отечественных трубоукладчиков, чтобы избежать проблем со строительством подводных газопроводов в будущем, Игорь Ананских заметил, что пока такой нужды нет.

«Мы живем в рынке. И рынок трубоукладочных судов достаточно узкий и специфичный. Каждой стране нет смыла держать свой трубоукладчик. Сейчас вы знаете, что наше российское судно будет заканчивать то, что начали делать другие. Эта ниша практически закрыта. Но если будет необходимость строительства новых трубопроводов такого уровня, то над этим стоит задуматься», — сказал он.

Когда «Северный поток — 2» будет достроен, для России откроется крупный рынок сбыта газа. Эксперт уверен, что и другие европейские страны заинтересованы в нем, поскольку существующая сейчас газотранспортная система значительно дороже и зависима от третьих лиц. Европейцы еще оценят надежность поставок по «Северному потоку — 2». И при таком повороте событий Игорь Ананских не исключил вариант строительства дополнительной ветки трубопровода в будущем.