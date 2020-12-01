Эксперты выяснили, кому выгодна интеграция Санкт-Петербурга с Ленобластью

В пресс-центре «Комсомольская правда» 1 декабря состоялась конференция, посвященная итогам социологического исследования, которое провели сотрудники «Института современного государственного развития» (ИСОГОР), чтобы выяснить отношение жителей Санкт-Петербурга к идее возможного объединения двух субъектов: собственно, самого города федерального значения и Ленинградской области. Спикером мероприятия выступил председатель Регионального отделения ВПП «РОДИНА» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко.

Именно он вынес эту тему на суд общественности 23 января этого года в ходе совместной пресс-конференции с Михаилом Хазиным — известным и авторитетным экономистом. После этого о слиянии регионов — в разном контексте — неоднократно говорили их руководители Александр Дрозденко и Александр Беглов. Идея вызвала немалый резонанс в информационном пространстве, разделив его на противников и сторонников проекта.

Перед тем, как рассказать об актуальном исследовании, директор ИСОГОР Дмитрий Солонников напомнил о том, что было сделано до него: в феврале 2020 года его институт также проводил опрос населения по той же проблематике, но в Ленинградской области. Тогда выяснилось, что более 60% жителей региона хотят объединиться с городом — по разным причинам.

В ходе конференции политолог рассказал о структуре проводимого исследования, группах, на которые были разделены жители СПб, а также о сложностях, с которыми пришлось столкнуться специалистам во время работы. После презентации доклада директор ИСОГОР дал эксклюзивное интервью корреспонденту ФАН.

— Дмитрий Владимирович, мы хотим сделать краткую выжимку из всего, что было сегодня сказано. Скажите, когда началось и когда закончилось данное исследование, сколько респондентов в нем участвовало и сколько в итоге граждан Петербурга поддержало идею объединения с областью в том или ином формате?

— Прежде всего, следует отметить, что оно проводилось в два этапа: первый у нас был в феврале (область), второй — в октябре (город). Такой большой разрыв во времени, как вы понимаете, был вызван введенными антикоронавирусными ограничениями. Выборка в обоих субъектах Федерации была одинаковой — 1200 человек. Контролируемые параметры — пол, возраст, место проживания. Что же до погрешности исследования, то она, как нам кажется, не составила более 3%.

Что же до мнения населения относительно ключевого вопроса — «как вы относитесь к идее объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области?» — то здесь 40% опрошенных проявили к нему полное равнодушие (людям сейчас просто не до этого, их волнуют вопросы заработка и сохранения собственного здоровья), 34% отнеслись с энтузиазмом, 26% — с недоверием.

— Вы проводили исследование среди жителей двух очень близких друг другу регионов. Они сильно отличаются друг от друга? Или это одинаковые люди, просто оказавшиеся в разных местах жительства?

— Конечно же, они все разные. Скажу больше — даже внутри самой Ленинградской области люди очень разные. Ответы, которые мы получили в Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах сильно отличаются от мнений, добытых во Всеволожском, Кировском и Тосненском! Одни чувствуют влияние Петербурга на свою жизнь (и непосредственно с ним связаны), а другие — нет.

В Петербурге такого четкого территориального разделения по взглядам на те или иные проблемы нет, так что сказать, что центр в этом плане сильно отличается от окраин, я не могу. Город таким образом представляет из себя более гомогенную среду, он практически един.

— Было ли в итогах исследования что-то, чего вы не ожидали?

— Я был очень удивлен, узнав, что у нас 25% петербуржцев почти не контактируют с областью — мне представлялось, что процент таких респондентов у нас будет минимальным. Но их четверть! Это немало.

— Давайте поговорим о тех, кто поддержал идею объединения. Кто эти люди? Какой у них возраст? И кого среди них больше — мужчин или женщин?

— Очень большой разницы среди них нет, однако опытным путем было выявлено, что сторонников объединения все-таки больше среди женщин и молодежи.

— Что вы планируете делать с этим исследованием дальше?

— Наши предложения регулярно направляются в правительства как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. И когда Александр Беглов на прошлой неделе говорил о необходимости учета агломерационных процессов в подготовке стратегии развития города, возможно, он как-то апеллировал к тем данным, которые были у нас. В любом случае мы в тесном контакте работаем с органами власти и надеемся, что наши исследования помогают им в принятии решений.

Корреспондент ФАН также пообщался с Валерием Шинкаренко. Политик рассказал журналисту, почему именно ленинградское областное отделение партии «Родина» выступило с инициативой провести данное исследование.

— Валерий Викторович, расскажите, какие политические перспективы вы видите в объединении Петербурга с областью?

— Должен признать, что идея эта не нова — она активно муссируется с конца 90-х годов. Но именно мы ввели ее в политическое поле еще в 2017 году, сделав одной из краеугольных в нашей программе. С тех пор мы ее активно продвигаем, и заканчивающийся год стал для нас знаковым, поскольку ее подхватили губернаторы обоих субъектов, увидев в ней перспективы развития своих регионов.

Должен сказать, что власти уже активно занимаются интеграцией — прежде всего, хозяйственной и экономической. Но нас также волнует и политическая ее составляющая, которая должна сильно улучшить управление регионом.

— Что в данном исследовании оказалось наиболее важным для вас?

— Мы увидели, что большая часть населения обоих субъектов считает правильным в той или иной мере объединить их. Таким образом, мы выявили общественный запрос, на который должны реагировать как власти, так и политические силы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.