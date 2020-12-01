Как оставить неудачи в прошлом и войти в Новый год победителем

Топ правильных советов, которые помогут оставить негативные переживания в прошлом, увидеть свои победы и поставить цели на следующий год. ФАН собрал лучшие рекомендации психологов, коучей и других экспертов, чтобы вы были уверенны — Новый год точно будет лучше предыдущего.

Зачем это нужно? Сколько воздушных замков разбилось в пух и прах из-за неправильного планирования. Реализация желаний — это не магическая практика, а вполне действенное упражнение из арсенала современной психологии. Но чтобы она сработала, необходимо действовать поэтапно. Почему у одних сбываются самые заветные мечты, а у других рушатся все планы, расскажем в нашей статье.

Правильный настрой. Любая цель требует прочного фундамента. Заложить его можно, только проанализировав свое прошлое и сделав соответствующие выводы. Чтобы этот процесс дал результаты, необходимо правильно отнестись к урокам прошедшего года.

Не стоит критиковать себя. Даже если год выдался неудачным, не стоит записывать себя в неисправимые лузеры. Любой негативный опыт — это урок, призванный научить нас чему-либо. Поэтому, анализируя свои ошибки, необходимо задать себе всего один главный вопрос: «Чему научило меня это событие?».

Вспомните не только поражения, но и победы. Второй по важности вопрос: «Мои 3 главные победы в уходящем году?». Поверьте, у каждого человека есть чем похвастаться. Это не обязательно могут быть великие свершения, вроде кругосветного путешествия, но и простые житейские события. Например, похвалите себя за восстановление старой дружбы или за то, что сумели наладить отношения с ребенком-подростком. Такие победы важны не меньше, чем громкие успехи.

Сравнивайте себя не с другими людьми, а только с собой в прошлом. Отмотайте время на год, пять лет назад… Каким вы были? Изменились ли в лучшую сторону? Составьте небольшой автопортрет, чтобы понять, какие положительные качества вы приобрели за этот период, а какие стороны личности еще нуждаются в развитии. Главное, не забывайте себя хвалить. Может это упражнение подарит вам неожиданные открытия.

Приятная атмосфера. Чтобы освободить голову от негативных мыслей, необходимо создать правильную атмосферу. Выберите место, в котором будете ощущать себя уютно и расслабленно. Это не обязательно должен быть домашний диван. Возможно, стоит расположиться в любимом кафе или предаться размышлениям на прогулке в парке.

Не сваливайте все в одну кучу. Описывайте итоги года, разбив их по отдельным сферам: семья, работа, финансы, здоровье и прочее. Выделите значимые для себя области. Так вы поймете, где добились успеха, а что требует развития. Подробно пропишите свои выводы по каждому из блоков.

Расставьте приоритеты. Подумайте о том, что для вас особенно важно в следующем году. В каких направлениях вы бы хотели развиваться. Возможно, давно пора заняться творчеством или уделить повышенное внимание своему здоровью. Помните, что нельзя охватить все и сразу. А вот если выбрать определенные векторы, куда вы направите свою энергию, шансов реализовать свои цели намного больше.

Не строгий план, а руководство к действию. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Чтобы Новый год прошел не под эгидой этой крылатой фразы, стоит помнить, что жизнь всегда может внести свои коррективы. Будьте гибче и отнеситесь с пониманием к тому, что форс-мажоры тоже могут случиться.

Оставьте место для чуда. Строя планы на следующий год, впишите несколько желаний, которые не имеют прямой практической пользы. Например, прокатиться на яхте или поехать на Байкал. Мечтайте смелей, даже если сейчас что-то кажется вам невозможным.

Главное, помните, что цель планирования — обозначить новые горизонты и сделать вас более свободным, а не загнать в жесткие рамки установок.