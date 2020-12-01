Актриса Кристина Асмус призналась, что ей сделали больно

Москва, 1 декабря. Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на свое состояние и хейтеров, которые ее буквально затравили. Об этом знаменитость написала в своем Instagram-аккаунте.

Асмус опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с вывернутым зонтом.

«Зонт сейчас очень хорошо отражает мое состояние. Меня просто выворачивает», — с горечью написала артистка.

За прошедшую неделю на нее обрушилось слишком много негатива.

«Как же мало людей среди людей. Каждый раз на какое-то чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее», — добавила она.

Кристина Асмус призналась, что очень переживает из-за обрушившегося на нее потока негатива и хейта. Она добавила, что обязательно придет в себя и объявит победителей в танцевальном конкурсе, который был запущен ранее.

Подписчики артистки решили поддержать своего кумира и оставили многочисленные комментарии под постом.

«Кристина,ты красавица и умница! Не забивай себе голову этим, наслаждайся жизнью», — подбодрила одна из подписчиц. «Кристина, все проходит и это пройдет! Да время сейчас не легкое», — добавила вторая. «Держитесь, обычно хрупким, милым красивым девушкам почему-то сильнее достается! Все проходит, пройдет и это», — написала третья.

Ранее Асмус призналась, что жертвует миллионными контрактами ради работы в театре. По словам звезды, за игру на сцене она получает менее 22 тысяч рублей и зачастую предпочитает театральные постановки работе с миллионными контрактами.