Эксперт оценил новую автоматизированную систему техосмотра автомобилей

Новая система технического осмотра транспортных средств может привести к тому, что люди начнут ездить без полюса ОСАГО. Таким мнением с ФАН поделился заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов.

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств. Целью создания информационной системы является систематизация сведений о техническом осмотре в электронном виде.

Обновленная система будет соответствовать новым правилам проведения технического осмотра, которые вступят в силу с 1 марта 2021 года. Оформление диагностических карт начнет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра. Оформленная диагностическая карта будет подписываться электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр.

В обновленной системе технического осмотра будет реализовано и осуществление государственного надзора за поведением технического осмотра, которое возложено на полицию. Оператором системы будет выступать Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей связалось с заместителем председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александром Холодовым с целью узнать его мнение по поводу нововведений, предложенных МВД России. По его словам, на данный момент система прохождения техосмотра «убита», поэтому ее необходимо будет воссоздавать заново, а это может вызвать ряд проблем.

«Давайте говорить честно, на данный момент у нас никто не проходит техосмотр. Может, некоторые еще не знают, что можно недорого купить диагностическую карту, поэтому и едут на станцию ТО. Но фактически у нас полностью убита система прохождения ТО. Получается, что она будет возрождаться с нуля. Здесь могут возникнуть две крайности. Скорее всего, фотографирование автомобиля будет формальным, поскольку существует фотошоп. Кроме того, на качество фото может повлиять освещение. Что касается второго пункта, то у нас практически уже все станции, которые проводили ТО, перепрофилировались. Поэтому, когда начнут по-настоящему проводить технический осмотр автомобилей, это повлечет за собой ряд проблем: недостаток станций, большие очереди и так далее. А все из-за того, что наши автомобилисты отвыкли проходить техосмотр», — считает эксперт.

Александр Холодов также отметил, что новая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств может привести к тому, что люди начнут ездить без полюса ОСАГО.

«Сегодня автомобилисты просто покупают бумажку. Сегодня единственная санкция за непрохождение ТО — отказ в продаже полюса ОСАГО. Учитывая это, вполне возможно, что у нас увеличится количество автомобилистов, которые управляют транспортным средством без полиса ОСАГО. И так немногие его хотят купить, потому что инспекторы не всегда его спрашивают, а тут еще и могут возникнуть дополнительные сложности с прохождением техобслуживания и так далее. Многие думают: да поезжу я тогда вообще без всего. В конце концов, максимальный штраф — 800 рублей. Пару раз за год его оплачу, поскольку чаще никто и не останавливает», — заявил он.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов добавил, что, несмотря на все сложности, операторы техосмотра уже готовятся к приему большого потока автомобилистов.

«Есть крайности, которые вызывают много опасений по поводу того, как это все будет работать. Опасения есть не только у меня, но и у отрасли, которая этим занимается. Я был на съезде операторов техосмотра. Хоть у них и есть опасения, но все же они уже потирают руки, ожидая большого наплыва клиентов. Но здесь можно привести пример с выходом нового iPhone — компания Apple потирала руки, а толпа сносила всех на входе в магазин. Как бы здесь так же не произошло. На мой взгляд, отрасль еще не готова к запуску данной системы. Все из-за того, что ранее убили систему прохождения техосмотра, превратив ее в систему продажи бумажек через Интернет», — резюмировал Александр Холодов.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, про изменения для автомобилистов России, которые вступили в силу с 1 ноября.