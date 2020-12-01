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Эксперт оценил новую автоматизированную систему техосмотра автомобилей

Эксперт оценил новую автоматизированную систему техосмотра автомобилей

Новая система технического осмотра транспортных средств может привести к тому, что люди начнут ездить без полюса ОСАГО. Таким мнением с ФАН поделился заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов.

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств. Целью создания информационной системы является систематизация сведений о техническом осмотре в электронном виде.

Обновленная система будет соответствовать новым правилам проведения технического осмотра, которые вступят в силу с 1 марта 2021 года. Оформление диагностических карт начнет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра. Оформленная диагностическая карта будет подписываться электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр.

В обновленной системе технического осмотра будет реализовано и осуществление государственного надзора за поведением технического осмотра, которое возложено на полицию. Оператором системы будет выступать Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Эксперт оценил новую автоматизированную систему техосмотра автомобилей

Федеральное агентство новостей связалось с заместителем председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александром Холодовым с целью узнать его мнение по поводу нововведений, предложенных МВД России. По его словам, на данный момент система прохождения техосмотра «убита», поэтому ее необходимо будет воссоздавать заново, а это может вызвать ряд проблем.

«Давайте говорить честно, на данный момент у нас никто не проходит техосмотр. Может, некоторые еще не знают, что можно недорого купить диагностическую карту, поэтому и едут на станцию ТО. Но фактически у нас полностью убита система прохождения ТО. Получается, что она будет возрождаться с нуля. Здесь могут возникнуть две крайности. Скорее всего, фотографирование автомобиля будет формальным, поскольку существует фотошоп. Кроме того, на качество фото может повлиять освещение. Что касается второго пункта, то у нас практически уже все станции, которые проводили ТО, перепрофилировались. Поэтому, когда начнут по-настоящему проводить технический осмотр автомобилей, это повлечет за собой ряд проблем: недостаток станций, большие очереди и так далее. А все из-за того, что наши автомобилисты отвыкли проходить техосмотр», — считает эксперт.

Эксперт оценил новую автоматизированную систему техосмотра автомобилей

Александр Холодов также отметил, что новая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств может привести к тому, что люди начнут ездить без полюса ОСАГО.

«Сегодня автомобилисты просто покупают бумажку. Сегодня единственная санкция за непрохождение ТО — отказ в продаже полюса ОСАГО. Учитывая это, вполне возможно, что у нас увеличится количество автомобилистов, которые управляют транспортным средством без полиса ОСАГО. И так немногие его хотят купить, потому что инспекторы не всегда его спрашивают, а тут еще и могут возникнуть дополнительные сложности с прохождением техобслуживания и так далее. Многие думают: да поезжу я тогда вообще без всего. В конце концов, максимальный штраф — 800 рублей. Пару раз за год его оплачу, поскольку чаще никто и не останавливает», — заявил он.

Эксперт оценил новую автоматизированную систему техосмотра автомобилей

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов добавил, что, несмотря на все сложности, операторы техосмотра уже готовятся к приему большого потока автомобилистов.

«Есть крайности, которые вызывают много опасений по поводу того, как это все будет работать. Опасения есть не только у меня, но и у отрасли, которая этим занимается. Я был на съезде операторов техосмотра. Хоть у них и есть опасения, но все же они уже потирают руки, ожидая большого наплыва клиентов. Но здесь можно привести пример с выходом нового iPhone — компания Apple потирала руки, а толпа сносила всех на входе в магазин. Как бы здесь так же не произошло. На мой взгляд, отрасль еще не готова к запуску данной системы. Все из-за того, что ранее убили систему прохождения техосмотра, превратив ее в систему продажи бумажек через Интернет», — резюмировал Александр Холодов.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, про изменения для автомобилистов России, которые вступили в силу с 1 ноября.

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