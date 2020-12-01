Депутат рассказала, могут ли ВИЧ-инфицированные люди иметь здоровых детей

Санкт-Петербург, 1 декабря. Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснила, в каком случае у ВИЧ-инфицированных людей может родиться здоровый ребенок, рассказала о влиянии пандемии коронавируса на динамику выявления и лечения ВИЧ, а также озвучила среднегодовую статистику заражения инфекцией в России.

«В 2014 году я начала работать в Подмосковье как уполномоченный по правам ребенка. В ходе своей работы я попала в подмосковный СПИД-центр и пришла в ужас от ситуации с заболеваниями ВИЧ-инфекцией. С тех пор было много сделано, например расширение площади СПИД-центра. Но тем не менее в Московской области 40 тысяч человек заражены ВИЧ, из них 600 — дети», — сообщила она.

По словам Пушкиной, каждый год в России выявляют около четырех тысяч новых случаев заражения ВИЧ, из них около одной тысячи оборачиваются смертельным исходом.

«Сегодня примерно 650 женщин с ВИЧ-инфекцией ежегодно рожают детей. Передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в Подмосковье составляет менее 1%. То есть если два родителя проходят терапию, то они могут иметь здорового ребенка», — отметила специалист.

Напомним, на сегодняшний день вероятность рождения инфицированного ребенка от ВИЧ-положительной женщины составляет около 30%. Однако при условии проведения беременной назначенных врачом профилактических мероприятий риск рождения у нее ВИЧ-инфицированного ребенка снижается до 5–10%. Это означает, что из 100 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, 90 будут здоровы.

Оксана Пушкина также сообщила, что в период пандемии служба СПИДа продолжает работать в штатном режиме.

«Препараты развозятся по домам, чтобы пациенты не имели шанса инфицироваться коронавирусом. Но в связи с пандемией произошло снижение количества тестируемых на ВИЧ-инфекцию. Это главная беда, потому что будет большое количество выявлений заражения ВИЧ в последующие годы», — заявила эксперт.

Однако, по словам заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, несмотря на COVID-19, темпы лечения новых пациентов с ВИЧ-инфекцией не снизились.