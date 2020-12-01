Актриса Дарья Мороз призналась, что расслабляется с помощью иголок

Москва, 1 декабря. Российская актриса Дарья Мороз рассказала, как расслабляется после тяжелого трудового дня. Оказывается, знаменитость не прочь иголок. Подробнее о своей слабости знаменитость рассказала в Instagram в разделе stories.

Речь идет об «игольчатом массаже», который был придуман в 1980 году Иваном Кузнецовым. Он получил свидетельство «Способ повышения работоспособности человека и устройство для его осуществления». Кузнецов разработал устройство, благодаря которому можно воздействовать на биологически активные точки организма, — так называемый «ипликатор».

Дарья Мороз призналась, что и у нее есть это приспособление.

«Первый раз было непривычно добровольно ложиться на иголки, казалось, что это экстремальная процедура. Но сначала пищишь, а уже через пять минут просто кайфуешь и чувствуешь, как в космос утекают усталость, напряжение и плохое настроение», — призналась Дарья Мороз.

Ранее сообщалось, что Дарья Мороз удивила поклонников новым снимком. Фанаты не узнали изменившуюся артистку на фото и сравнили ее с другими звездами.

Черно-белый кадр появился на странице Дарьи Мороз в Instagram. Судя по всему, снимок был сделан в момент нанесения грима. Подписчиков 37-летней знаменитости позабавило неожиданный образ. Многие обратили внимание на сходство артистки с певцом Борисом Моисеевым.