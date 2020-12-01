Ксения Собчак случайно показала свое голое тело на видео

Москва, 1 декабря. Популярная российская телеведущая и блогер Ксения Собчак показала голое тело в одном из последних рекламных постов в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

Собчак зарабатывает огромные деньги на рекламе в своих соцсетях. Недавно она решила порекомендовать своим поклонникам массажер. Телеведущая записала видео в собственной ванне и оконфузилась. Обнаженное тело Ксении показалось в отражении ручки этого массажера.

Специально знаменитость это сделала или нет — вопрос. Но в Сети не прошли мимо этой ситуации и оставили многочисленные комментарии на этот счет. Как пояснила Ксения Собчак на видеозаписи, после напряженной командировки она решила попробовать хваленое устройство в действии и покрутила массажер перед камерой. Сама телеведущая конфуз комментировать не стала.

Напомним, Ксения Собчак возглавила рейтинг Forbes российских блогеров по доходу в Instagram. Она заработала 1,48 млн долларов за год.

Ранее супруг телеведущей и блогера Ксении Собчак и худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов озвучил сумму заработка — в минувшем году в общей сложности почти 19,14 млн рублей.